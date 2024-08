- Une enquête indique que l'AfD pourrait obtenir la première place aux élections législatives

D'après les sondages récents, l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) a de bonnes chances de devenir le parti dominant à la fois en Thuringe et en Saxe. En Saxe, l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU) menée par le ministre-président Michael Kretschmer est actuellement en légère avance sur l'AfD avec 33% contre 30%. Cependant, le soutien à la CDU a baissé d'un point par rapport à une enquête précédente. D'un autre côté, Infratest-dimap donne la CDU à 31% dans leur dernier sondage.

En Thuringe, l'AfD, dirigée par la figure de proue d'extrême droite Björn Höcke, est à égalité avec 30%. De nouvelles élections pour le Parlement régional auront lieu dans les deux États le 1er septembre. Il est important de noter que l'AfD est considérée comme un groupe d'extrême droite par les deux offices pour la protection de la Constitution en Thuringe et en Saxe.

En Saxe, le nouveau parti Bündnis Sahra Wagenknecht arriverait en troisième position avec 11%, suivi des sociaux-démocrates (SPD) et des Verts avec 7% et 6% respectivement. Le parti de gauche n'aurait pas sa place au Parlement régional de Saxe avec 4%.

En Thuringe, la formation d'un gouvernement basée sur ces résultats de sondage serait complexe. La coalition actuelle dirigée par le ministre-président de gauche Bodo Ramelow n'aurait aucune chance d'obtenir une majorité au Parlement. Le parti de gauche arriverait en quatrième position avec 14%. Aux élections régionales de 2019, la gauche était le parti le plus fort de l'État avec 31%.

Le BSW, avec 17% et troisième place, pourrait être un facteur dans la baisse. La CDU est deuxième avec 23%. Comme aucun autre parti ne veut travailler avec l'AfD, le candidat principal de la CDU, Mario Voigt, pourrait potentiellement revendiquer le poste de ministre-président si la CDU termine devant le BSW. Cependant, une majorité politiquement viable ne serait possible qu'avec une coalition de CDU, BSW et SPD. Une telle alliance est considérée comme controversée.

Le SPD est dangereusement proche de la barre des 5% en Thuringe avec 6%. Les Verts n'auraient pas leur place au Parlement régional avec 4%. Les Démocrates libéraux (FDP), avec leur candidat principal et ancien ministre-président Thomas Kemmerich, ne seraient pas non plus au nouveau Parlement et sont classés dans la catégorie "autres" dans le sondage.

Il est important de noter que les résultats des sondages sont toujours sujets à des incertitudes. Des facteurs tels que la loyauté partisane en baisse et les décisions électorales de plus en plus à court terme rendent difficile pour les instituts de sondage de pondérer les données qu'ils collectent. La marge d'erreur statistique du sondage est d'environ 3 points de pourcentage pour une valeur de 40%. En général, les sondages reflètent simplement l'état d'esprit de l'opinion au moment du sondage et ne sont pas des prévisions du résultat de l'élection.

