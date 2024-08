- Une enquête est en cours sur un incident mortel à la gare centrale.

Enquête sur la fusillade mortelle à la gare principale de Francfort est toujours en cours. C'est ce qu'a déclaré Dominik Mies, porte-parole du parquet de Francfort, dans la matinée. Un homme de 54 ans est accusé d'avoir tiré et tué un homme de 27 ans mardi soir. Il a été arrêté peu après l'incident. Malheureusement, la victime est décédée sur les lieux.

Selon les informations des enquêteurs, les deux individus sont d'origine turque. Leur relation avant l'incident n'était pas encore clarifiée. Un mandat d'arrêt a été délivré contre l'auteur présumé, pour homicide. L'incident s'est produit aux alentours de 21h00, en plein cœur de la gare.

Suite à la fusillade, la gare principale de Francfort a dû être momentanément fermée pendant environ 25 minutes en raison des activités de police. Cette interruption a affecté les horaires de train et les services de passagers. Depuis le 1er juin, un interdit de port d'armes de nuit est en vigueur à la gare principale. Conformément à la loi sur les armes, le port d'armes et de couteaux avec une lame fixe ou pliable de plus de 4 centimètres de long est interdit dans le bâtiment de la gare entre 20h00 et 05h00.

L'enquête sur la fusillade est menée par le parquet, qui a délivré un mandat d'arrêt contre l'accusé. Malgré l'enquête en cours, le mobile du conflit entre les deux individus reste inconnu.

Lire aussi: