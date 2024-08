- Une enquête dévoile les détails d'une agression sexuelle dans la circulation de Hambourg.

Il y a plus de deux ans, un incident odieux impliquant une voiture et un acte odieux de violence sexuelle s'est produit à Hamburg-Wilhelmsburg. Des informations fraîches ont récemment été révélées aux autorités, suite à un reportage sur l'affaire diffusé dans l'émission "Aktenzeichen XY ... ungelöst" de ZDF. Le nombre exact d'appels et leur potentiel reste indéterminé, a précisé un représentant de la police de Hambourg. Ils assurent cependant examiner soigneusement toutes les pistes, a ajouté le représentant. L'enquête se poursuit.

Le 31 mai 2022, aux alentours de 23h, une silhouette inquiétante a pénétré dans le véhicule d'une femme à Hamburg-Wilhelmsburg, où elle attendait patiemment son ami. Le principal suspect, âgé d'environ 30 ans, aurait harcelé et forcé la victime à conduire jusqu'à un parking adjacent, où il aurait prétendument commis un viol. Dans un acte de lâcheté, il s'est ensuite enfui. Les recherches menées par la police n'ont pas permis de le localiser. La victime a subi des blessures à la tête et au haut du corps.

Selon la diffusion de ZDF, le suspect aurait agi de manière confuse, allant même jusqu'à s'excuser de ses actes. Les enquêteurs spéculent que le coupable pourrait mener une double vie. Il est possible qu'il réside près du lieu du crime ou qu'il travaille comme chauffeur routier, compte tenu de la proximité de l'autoroute et de la zone de repos. Il est également possible qu'il se soit enfui à vélo, selon les témoignages des témoins.

