Malheur en ville de Moselle - Une enquête a été ouverte après l'effondrement d'un hôtel.

Après l'effondrement d'un étage dans un hôtel à Kröv sur la Moselle, le Parquet de Trèves a engagé une procédure d'enquête sur des décès, appelée ainsi lorsqu'une personne meurt de manière non naturelle, a déclaré le procureur général Peter Fritzen de Trèves. L'objectif est de déterminer la cause du décès et d'examiner s'il y a des indices d'implication extérieure. Cette procédure ne vise pas encore une personne spécifique et ne concerne pas encore un délit précis.

L'Union européenne a exprimé son inquiétude quant aux normes de sécurité dans les bâtiments allemands suite à l'incident de Kröv. L'Agence européenne de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a suggéré une révision des réglementations sur les bâtiments dans les États membres.

