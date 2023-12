Une énorme récompense est offerte pour des toilettes en or volées au palais de Blenheim

Les toilettes entièrement fonctionnelles sont une œuvre d'art en or 18 carats qui a été installée au palais de Blenheim, dans l'Oxfordshire, en Angleterre, dans le cadre d'une exposition de l'artiste italien Maurizio Cattelan intitulée "Victory is Not an Option" (La victoire n'est pas une option), qui a ouvert ses portes au public le 12 septembre.

L'ancien premier ministre britannique Winston Churchill est né au palais de Blenheim, qui est aujourd'hui une attraction touristique.

Philip Austin, de Fine Art Specie Adjusters (FASA), la compagnie d'assurance du palais, a déclaré à CNN qu'une récompense pouvant aller jusqu'à 100 000 livres sterling serait versée si des conditions spécifiques étaient remplies.

Premièrement, l'objet doit être restitué en toute sécurité et deuxièmement, une arrestation doit avoir eu lieu dans le cadre de l'enquête.

"Nous devons faire très attention à ne pas payer les méchants", a-t-il déclaré.

La police de Thames Valley a déclaré que la Volkswagen Golf R bleu marine n'a pas été retrouvée, selon un communiqué publié mercredi. Elle pense qu'elle avait des plaques d'immatriculation clonées au moment du vol, qui a été signalé à 4h57 du matin le 14 septembre.

La police a indiqué qu'un homme de 66 ans a été arrêté pour suspicion de cambriolage avant d'être libéré sous caution, et qu'un homme de 35 ans a été arrêté pour suspicion de conspiration de cambriolage et a été libéré dans le cadre de l'enquête.

La police a précédemment indiqué qu'un "groupe de délinquants" était à l'origine du vol des toilettes, qui n'ont toujours pas été retrouvées.

La police pense que les voleurs ont utilisé au moins deux véhicules pendant le vol. Aucun blessé n'a été signalé à la suite de ce délit.

"Je voudrais demander à toute personne qui se trouvait à Woodstock au moment du cambriolage et qui pourrait reconnaître ce véhicule de contacter la police", a déclaré l'inspecteur-détective Steven Jones, chargé de l'enquête.

"L'œuvre d'art volée n'a pas été retrouvée, mais les policiers s'efforcent de la récupérer. Toute personne ayant des informations sur l'endroit où elle se trouve est priée de contacter la police".

L'œuvre, baptisée "America", est estimée à environ 6 millions de dollars, selon Dominic Hare, directeur général du palais de Blenheim.

La police a révélé que les assureurs offraient une "récompense substantielle" pour la restitution de l'œuvre.

Dans une interview accordée en août au Times, Edward Spencer-Churchill, demi-frère de l'actuel duc de Marlborough et fondateur de la Blenheim Art Foundation, a écarté la possibilité que les toilettes soient volées.

"Ce ne sera pas la chose la plus facile à voler", a déclaré M. Spencer-Churchill. "Tout d'abord, il s'agit d'un système de plomberie et ensuite, un voleur potentiel n'aura aucune idée de la personne qui a utilisé les toilettes pour la dernière fois ou de ce qu'elle a mangé. Alors non, je n'ai pas l'intention de le garder".

L'œuvre "America" a été exposée pour la première fois au Guggenheim de New York en 2016. Elle a de nouveau fait les gros titres en 2017, après que la Maison-Blanche du président américain Donald Trump a envoyé un courriel au Guggenheim pour lui demander d'emprunter le tableau "Paysage avec neige" de Vincent Van Gogh datant de 1888 ; à la place, le conservateur de l'institution a proposé les toilettes en or.

Cattelan a déjà décrit les voleurs comme de "grands artistes".

Il a déclaré à l'époque : "Lorsque ce matin j'ai été informé du vol, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une farce et il m'a fallu un certain temps, après quelques vérifications, pour arriver à la conclusion que c'était vrai et qu'il ne s'agissait pas d'un film surréaliste où, au lieu des joyaux de la couronne, les voleurs repartaient avec des toilettes en or", a-t-il déclaré dans un communiqué. "J'ai toujours aimé les films de braquage et je suis enfin dans l'un d'entre eux.

Dans un appel direct aux voleurs, il a ajouté : "Chers voleurs, s'il vous plaît, si vous lisez ceci, faites-moi savoir à quel point vous aimez la pièce et ce que cela fait de pisser sur de l'or".

Source: edition.cnn.com