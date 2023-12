Une enfant maltraitée" : Une gymnaste canadienne a abandonné à l'âge de 13 ans en raison de ce qu'elle affirme être un environnement horrible et abusif.

"Je n'avais peur de rien", a-t-elle déclaré à CNN depuisson domicile de Vancouver. "Tous les enfants aiment apprendre à sauter, tous mes premiers souvenirs sont plutôt heureux et remplis de joie, comme il se doit.

À l'âge de deux ans, Mme Cline raconte que ses parents se sont rendu compte de son intérêt en la voyant faire des "petits tractions" sur le comptoir de la cuisine.

Très vite, elle est devenue une athlète sérieuse. À l'âge de neuf ou dix ans, Cline n'avait plus besoin de ses entraîneurs locaux et se rendait à une heure de chez elle pour s'entraîner dans un club d'élite.

Pendant un certain temps, elle a continué à aimer le sport, mais, selon elle, tout a changé lorsque Vladimir Lashin et sa femme Svetlana sont arrivés en tant que nouveaux entraîneurs. Cline raconte que l'ambiance dans le gymnase s'est rapidement assombrie.

"Tout de suite, il y a eu de la violence verbale", se souvient-elle. "Si vous commettiez la moindre erreur, ils criaient et vous humiliaient. C'est de la merde, tu es de la merde", vous criait-on sans cesse.

Selon Cline, les entraîneurs n'ont pas tardé à recourir à la violence physique.

"J'étais en train de m'échauffer [pour un fractionnement debout] et j'ai senti mes ischio-jambiers très tendus, et il s'est énervé.

Il m'a dit quelque chose du genre : "Tu fais semblant, tu essaies d'éviter de faire cet étirement", alors il m'a fait tourner, a attrapé ma jambe et l'a poussée derrière mon oreille.

Cline se souvient encore du cri primitif et de la douleur aveuglante, décrivant la sensation comme "atroce".

Elle ajoute : "Mon ischio-jambier s'est complètement rompu et a emporté une partie de mon bassin".

Alors que les sonnettes d'alarme de ses récepteurs sensoriels commençaient à enregistrer la douleur fulgurante, Cline raconte que son entraîneur n'a présenté aucune excuse ni aucun remords.

"Il était en colère, il m'a crié dessus", dit-elle, ajoutant qu'il l'a accusée de mentir et qu'il a essayé de se distancer de toute responsabilité pour sa blessure choquante.

"Il ne m'a pas proposé de traitement médical, personne n'a appelé mes parents. Je pense que j'ai dû boiter jusqu'au vestiaire et appeler mes parents pour qu'ils m'emmènent à l'hôpital", dit-elle.

CNN a contacté les anciens entraîneurs de Cline, qui auraient quitté le Canada.

De multiples demandes de commentaires ont été envoyées par courriel et sur leurs pages Facebook, mais il n'y a pas eu de réponse.

À peine adolescente, Cline s'est habituée à un emploi du temps exténuant et à des blessures douloureuses - elle dit s'être cassé la main en trois endroits et s'être déchiré un muscle de la colonne vertébrale, ce qui lui a laissé un caillot de la taille d'une balle de base-ball.

Cline allait à l'école le matin, puis s'entraînait de 13 heures à 18 heures avant de rattraper ses devoirs le soir, passant souvent 30 heures par semaine dans la salle de sport.

Elle se souvient que pour donner l'impression que ses genoux ne se déformaient pas à l'atterrissage, ce qui aurait entraîné une déduction de points par les juges, l'entraîneur travaillait avec elle pour les mettre en hyper-extension permanente.

Les pieds posés sur une boîte surélevée et les jambes soulevées du sol, elle raconte que Lashin s'asseyait sur ses genoux pendant plusieurs minutes d'affilée. Elle estime qu'il pesait environ 200 livres.

On lui criait toujours dessus

Quelques années plus tard, Cassidy Jones (née Janzen) est arrivée dans la même salle de sport.

Elle a déclaré à CNN qu'elle se souvenait clairement de la culture de l'abus qui, selon elle, était devenue normale, et qu'elle se souvenait de la blessure aux ischio-jambiers de Cline et du fait qu'on lui criait toujours dessus.

Il n'a pas fallu longtemps pour que Jones se retrouve elle aussi en danger. Elle a décrit un saut périlleux arrière qu'elle s'efforçait de maîtriser sur la poutre d'équilibre lorsqu'elle avait 10 ans, et on lui a dit qu'un nouvel échec signifierait qu'elle devrait l'essayer d'une hauteur encore plus grande.

"Je pleurais à chaudes larmes et j'avais peur", se souvient-elle. Jones s'est dit que si elle pouvait placer des tapis rembourrés sous la poutre, elle pourrait au moins minimiser le risque, mais ses entraîneurs ne l'ont pas écoutée.

"J'ai essayé, en tant qu'enfant de 10 ans, de faire ce qu'il fallait et d'assurer ma sécurité.

Peu après, son corps s'est tordu sur la poutre, entraînant trois fractures en spirale dans sa jambe.

"Je suis tombée et elle m'a dit de me relever et de recommencer", ajoute-t-elle. "Je n'ai pas pu, évidemment, parce que mes os étaient coupés en deux à plusieurs endroits. Ils m'ont laissée sur le sol pendant environ une heure, parce qu'ils pensaient que je faisais semblant. Ils m'ont dit de m'écarter pour que d'autres personnes puissent utiliser la poutre".

Mme Jones raconte que son corps est entré en état de choc : "J'avais la chair de poule, je tremblais, j'avais tellement froid."

On a fini par appeler sa mère et on l'a conduite à l'hôpital, où on lui a plâtré toute la jambe et où elle est restée en fauteuil roulant pendant des mois.

Au bout de deux semaines, les entraîneurs ont appelé la famille. "Maman pensait que c'était pour prendre de mes nouvelles, mais c'était pour me blâmer. Ils criaient à ma mère au téléphone : "Elle aurait dû pouvoir le faire, elle s'est blessée, ce n'est pas de notre faute".

En 2011, Mme Jones a poursuivi ses entraîneurs en justice et a obtenu des dommages-intérêts dans le cadre d'une médiation. Elle a abandonné la gymnastique peu après la chute et s'estime chanceuse d'avoir échappé à certains des tourments qui auraient pu suivre si elle avait continué plus longtemps.

À l'âge de sept ans, elle raconte qu'elle suivait déjà le code tacite de la salle de sport et qu'elle essayait de se faire vomir avant les séances de pesée quotidiennes.

Quinze ans plus tard, elle dit faire encore un cauchemar récurrent : elle a l'impression de se disputer avec son entraîneur, Vladimir Lashin.

"C'est très inhabituel pour moi, car je n'élève pas la voix, je suis très maîtresse de moi. Je ne sais pas pourquoi nous nous disputons, mais je crie comme une folle et je ne peux pas crier au-dessus de lui. Je ne peux pas crier assez fort".

Une position forcée sur la balance.

Après la rupture de son ischio-jambier, Cline a déclaré à CNN qu'on attendait toujours d'elle qu'elle s'entraîne trois à quatre heures par jour.

Deux mois plus tard, c'était l'heure des épreuves nationales. À la veille de l'événement, Cline raconte que Vladimir Lashin lui a demandé d'essayer un double crochet Yurchenko, l'un des sauts les plus dangereux de la gymnastique.

Nommé d'après la gymnaste soviétique Natalia Yurchenko, ce mouvement implique un bond aveugle du revers sur le saut - tout faux pas peut être catastrophique.

"Je crois que j'ai ri", se souvient-elle, "je pensais qu'il plaisantait parce que c'était tellement absurde qu'il s'attende à ce que je fasse cela alors que j'étais encore blessée - je n'avais pas fait de saut depuis des semaines".

Cline raconte qu'elle l'a supplié de l'aider à faire le saut et qu'il l'a repérée à contrecœur. "Même cela a été un désastre presque total, j'ai atterri à peu près sur le visage", dit-elle.

M. Lashin lui a alors demandé de réessayer, cette fois sans aide, selon Mme Cline. Elle se dit terrifiée, mais ne se sent pas capable de refuser.

"C'était désastreux, mes pieds n'ont pas touché le tremplin correctement, je n'ai donc pas eu assez d'élan pour monter sur le saut et je n'ai pas eu assez d'élan pour faire la rotation à la fin", ajoute Cline. "J'ai atterri sur le cou.

Comme ils utilisaient des tapis de compétition, Cline dit que c'était une grosse chute sur une surface relativement dure.

"J'ai dû faire le point pour savoir si je pouvais encore bouger mes membres", poursuit-elle. "Heureusement, je le pouvais, mais j'ai alors réalisé qu'il continuait à me crier dessus et à me dire de recommencer encore et encore. Je ne pouvais pas refuser cette demande".

Mme Cline raconte que son cou lui faisait atrocement mal alors qu'elle tentait ce qui allait être son dernier saut en gymnastique.

"J'ai complètement raté une main du saut et je suis retombée sur la tête. Je pleurais dans le vestiaire avec de la glace sur le cou quand il a exigé que je revienne sur le praticable.

"Il m'a ensuite prise de force par le bras, m'a entraînée dans son bureau et m'a forcée à monter sur la balance. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas le faire ! Il m'a interrogée sur les bonbons de Pâques que j'avais mangés".

Ce fut une ultime humiliation, mais Cline raconte qu'alors qu'elle tournoyait dans les airs lors de son dernier saut malheureux, elle a eu un moment de lucidité et a pris la décision d'arrêter le sport dans l'intérêt de sa propre préservation.

Ses rêves de participer aux Jeux olympiques avaient été anéantis et sa carrière de gymnaste était terminée. Remplacer le sport qu'elle avait tant aimé par une vie de douleur débilitante et de tourments psychologiques.

Et elle n'avait que 13 ans.

Au cours des dernières années, le sport de la gymnastique est passé d'une crise à l'autre. Des centaines d'athlètes ont accusé Larry Nassar, ancien médecin de l'équipe nationale de gymnastique des États-Unis, d'abus sexuels et leurs instances dirigeantes de ne pas les avoir protégés.

Après avoir plaidé coupable de pornographie enfantine et de plusieurs agressions sexuelles en 2017, il passera le reste de sa vie en prison. Dans le cadre d'un scandale remontant à deux décennies, plus de 368 athlètes se sont manifestés pour alléguer des abus sexuels dans des programmes de gymnastique à travers le pays.

À la même époque, d'autres équipes nationales ont commencé à faire face à leurs propres cultures d'abus.

En février 2021, le directeur général de Gymnastics New Zealand, Tony Compier, a admis qu'une étude indépendante avait mis au jour des cas d'abus émotionnel, de honte corporelle, de pratiques d'entraînement physiquement abusives, de harcèlement et d'intimidation.

Deux semaines plus tard, une action en justice collective alléguait des abus physiques et psychologiques généralisés commis par des entraîneurs de British Gymnastics sur des athlètes âgés de six ans à peine.

Le cabinet d'avocats qui les représente, Hausfeld, a déclaré à CNN qu'il travaillait avec 38 athlètes, dont quatre olympiens, et qu'il était en négociation directe avec British Gymnastics.

En mai 2021, la Commission australienne des droits de l'homme a conclu que la gymnastique dans le pays contribuait à un "environnement à haut risque d'abus".

Le rapport a trouvé des preuves d'intimidation, de harcèlement, d'abus, de négligence, de racisme, de sexisme et de discrimination fondée sur la capacité physique, favorisés par une "approche de la victoire à tout prix, le jeune âge des gymnastes féminines et les déséquilibres de pouvoir inhérents, une culture de contrôle et une tolérance générale des comportements négatifs".

En septembre de l'année dernière, les entraîneurs du programme national suisse ont démissionné en masse après qu'une enquête éthique ait confirmé les plaintes des athlètes concernant des abus psychologiques et une série de mauvaises performances.

Aujourd'hui, la gymnastique canadienne est confrontée à sa propre heure de vérité.

Mme Cline est la représentante des plaignants dans un recours collectif qui a été déposé contre Gymnastique Canada et une demi-douzaine d'instances dirigeantes provinciales, y compris Gymnastique BC, qui aurait supervisé le gymnase dans lequel Mme Cline dit avoir subi de tels dommages.

Bien qu'ils ne soient pas cités comme défendeurs, Vladimir et Svetlana Lashin sont cités dans les allégations de l'action en justice, qui détaille son incident de blessure au saut et "des abus physiques presque quotidiens (...) inextricablement liés à une culture d'abus psychologique" et de "contact physique inapproprié".

La plainte indique également que "plutôt que d'être punis pour leur conduite abusive, Vladimir et Svetlana ont été récompensés par Gymnastics BC et Gymnastics Canada". Notamment, selon la plainte, Vladimir a été nommé entraîneur de l'équipe canadienne aux Jeux olympiques d'Athènes en 2004, puis promu entraîneur national/directeur de la haute performance pour la gymnastique artistique féminine en 2009.

Selon l'action en justice, un certain nombre de gymnastes canadiennes ont déposé des plaintes "s'étalant sur plusieurs décennies", alléguant "des abus sexuels, physiques et psychologiques et une complicité institutionnelle qui a permis à la culture de mauvais traitements ... de persister".

Cette plainte est la première étape d'une procédure judiciaire complexe qui pourrait s'étendre de façon exponentielle et prendre des années à résoudre.

"Nous avons vraiment besoin que ces institutions soient tenues pour responsables des abus systémiques qu'elles ont laissé se perpétuer pendant des décennies", a expliqué M. Cline à CNN.

Nous essayons de faire passer le message suivant : "Vous ne pourrez pas permettre que ces choses se poursuivent sans en être tenus responsables".

Le procès vise également à indemniser les athlètes qui ont besoin d'un traitement physique et psychologique intensif, et M. Cline a des raisons de penser que des centaines d'anciens athlètes pourraient s'y associer.

En mars, plus de 400 gymnastes canadiens, hommes et femmes, ont signé une lettre ouverte expliquant que la crainte de représailles les avait empêchés de dénoncer une "culture toxique et des pratiques abusives" au sein de leur sport.

Gymnastique Canada a réagi dans un communiqué : "Bien que nous soyons attristés d'apprendre que des dizaines d'athlètes estiment que nous n'avons pas abordé ces questions, nous nous engageons à continuer à éduquer et à plaider en faveur de réformes à l'échelle du système qui aideront à garantir que tous les participants se sentent respectés, inclus et en sécurité lorsqu'ils s'entraînent et participent à des compétitions sportives".

Presque toutes les personnes interrogées disent avoir subi des violences physiques et/ou psychologiques, mais il y a aussi des victimes d'agressions sexuelles.

"Nous savons qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont été victimes d'abus sexuels", a déclaré Mme Cline. "Malheureusement, nous savons qu'il s'agit d'une composante et qu'elle est en fait assez importante.

Après le dépôt de la plainte mercredi, Gymnastics BC a fait une déclaration à CNN : "Les allégations dont nous avons eu connaissance sont très sérieuses et nous les prenons comme telles.

Gymnastics BC a ajouté qu'au début de 2020, elle avait créé un rôle de responsable de la sécurité "pour éduquer notre communauté sur le maintien d'un environnement sportif sûr pour tous" et qu'en juin 2021, l'organisation avait approuvé un nouveau manuel de gestion des plaintes.

Dans une déclaration envoyée à CNN jeudi, Gymnastique Canada a déclaré que, bien que l'organisation n'ait pas reçu de signification de la poursuite, elle prenait les allégations "très au sérieux", ajoutant qu'elle était "engagée à fournir un environnement sûr pour les membres de notre sport".

Depuis qu'elle a rendu publique l'histoire de sa vie de jeune gymnaste dans un blogue publié en 2020, Mme Cline dit avoir été inondée de messages d'athlètes de tout le pays, dont les histoires font écho à la sienne.

Elle a également parlé avec des survivants du monde entier.

"Si l'on mettait nos histoires côte à côte et que l'on supprimait nos noms, on ne pourrait pas dire qui est qui. Nous avons un problème très sérieux, pas seulement au Canada, mais dans la gymnastique en général".

Mme Cline estime que les athlètes sont incroyablement vulnérables parce qu'ils sont si jeunes lorsqu'ils commencent à s'entraîner.

Elle a passé plus de temps avec ses entraîneurs qu'avec ses parents, et elle raconte qu'on a explicitement dit aux athlètes de ne pas partager leurs expériences dans le gymnase avec sa famille à la maison, car on encourageait une culture du silence.

"On nous a conseillé d'éviter d'en parler à nos parents, on nous a fait comprendre très clairement que nous aurions de sérieux problèmes si nous leur parlions de ce qui se passait", explique Mme Cline.

"Si de telles choses se produisaient dans une école ou dans un foyer, les conséquences seraient graves et immédiates.

"Mais pour une raison ou une autre, lorsque nous plaçons cela dans le contexte d'un sport, et en particulier de la gymnastique, nous le normalisons à tel point que nous perdons complètement de vue le fait qu'il s'agit d'une maltraitance d'enfant. C'est de la maltraitance pure et simple".

Cela fait presque 20 ans qu'elle s'est éloignée du sport qu'elle aimait autrefois, mais Cline dit qu'elle est encore constamment tourmentée par ce sport - à la fois émotionnellement et physiquement.

Elle souffre de douleurs dorsales débilitantes depuis l'âge de 14 ans, d'arthrite dans le cou, fait des cauchemars et est constamment à la limite des troubles de l'alimentation.

"Je ne me pèse pas", révèle-t-elle, "je n'arrive jamais à monter sur une balance. Je ne peux jamais monter sur une balance. Même chez le médecin, je demande qu'on ne me donne pas le chiffre. J'ai dû faire preuve d'une vigilance constante pour m'assurer que je ne glissais pas vers des habitudes alimentaires vraiment néfastes.

"J'ai parlé à des dizaines et des dizaines de filles et de garçons et ils ont beaucoup de mal à l'âge adulte, qu'il s'agisse de troubles de l'alimentation, de SSPT, de dépression ou de dépendance à l'automutilation.

"Et, bien sûr, la douleur physique débilitante. Cela ne s'arrête pas simplement parce que quelqu'un a arrêté le sport, c'est quelque chose qui va continuer à affecter ces personnes pour le reste de leur vie".

Mme Cline admet que la gymnastique présentera toujours un risque de blessure, mais elle pense que ces blessures peuvent être atténuées par des méthodes d'entraînement saines.

Et elle ne pense certainement pas que les traumatismes psychologiques soient inhérents à ce sport. "Le sport d'élite est difficile", conclut-elle, "mais il ne devrait jamais engendrer de troubles alimentaires, d'automutilation ou de syndrome de stress post-traumatique".

