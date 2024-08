Une énergie renouvelée dans la course Trump-Harris remet la Caroline du Nord sur la carte du champ de bataille

"Les gens se sentaient si découragés et ils ne pensaient pas qu'on pouvait gagner à nouveau," a déclaré Gena Singleton, activiste de longue date du parti et dirigeante des démocrates du comté de Burke. "Soudain, nous avons été sur la pente ascendante et les gens voulaient en faire partie."

Mais ne prenez pas seulement la parole de Singleton.

Depuis que le président Joe Biden a mis fin à sa candidature à la réélection et a endorsed Harris le mois dernier, l'ancien président Donald Trump a fait deux voyages en Caroline du Nord, a investi des millions de dollars dans de nouveaux spots publicitaires pour définir Harris et a travaillé fébrilement pour renforcer l'organisation politique de sa campagne dans tout l'État.

"We're going to beat her," a dit Trump à ses partisans à Asheville mercredi lors d'un discours virulent visant son rival. "Ils pourraient alors avoir un troisième candidat, qui sait?"

Peu d'États ont offert aux candidats démocrates à la présidence autant de déceptions que la Caroline du Nord lors des derniers cycles. Il y a 16 ans, Barack Obama a réservé une surprise en Caroline du Nord en 2008 - la première et seule fois qu'un candidat démocrate à la présidence a remporté l'État en près de cinq décennies.

La question maintenant est de savoir si Harris pourra augmenter la participation dans les zones urbaines et en pleine croissance des banlieues de l'État, en particulier autour de Raleigh, dans le comté de Wake, et de Charlotte, dans le comté de Mecklenburg. Sur les 836 000 électeurs que l'État a ajoutés depuis 2012, plus d'un tiers se trouvent dans ces deux comtés, qui continuent d'ajouter de nouveaux résidents chaque jour. Biden a remporté les deux il y a quatre ans avec une marge de 2 à 1.

"Chaque fois que les gens disent que nous ne sommes pas compétitifs en tant qu'État démocrate, ce n'est pas vrai," a déclaré Grayson Barrette, originaire et élevé dans l'ouest de la Caroline du Nord, en pointing out how Democrats have won seven of the last eight races for governor. "Nous sommes la définition la plus vraie d'un État 50/50."

Même avant que Biden ne se retire, les démocrates considéraient la Caroline du Nord comme leur meilleure opportunité offensive. En 2020, Trump a battu Biden d'environ 74 000 voix sur 5,4 millions de votes. La marge de victoire de 1,3 point - moins de la moitié de son écart quatre ans plus tôt - était la plus serrée de tous les États que Trump a remportés.

"I think a lot of people are tired of him," a dit Barrette, qui a grandi dans une famille de républicains mais est devenu un démocrate loyal. "They really want somebody else and the Democrats are offering that this year. People are noticing and they’re willing to give Kamala Harris a chance."

Both campaigns have spent millions in advertising in recent weeks, as Harris and Trump have rushed to define the vice president. The Harris campaign has spent $2.5 million in ads, on top of $13.5 million in earlier spending by the Biden campaign. The Trump campaign has spent $4 million, including more than $1 million on a pair of ads targeting Harris on border policy.

On the ground, Harris has opened more than 20 offices, with five more opening next week, according to her campaign. Harris will make her eighth visit to the state this year when she gives a speech on economic policy in Raleigh on Friday.

"We’ve had a whole lot of new energy and a lot of excitement – it’s almost electric," said Kathie Kline, who leads the Buncombe County Democratic Party. "Our volunteer inquiries increased – quadrupled – almost overnight, as soon as we got the news that Kamala Harris was going to be on the ticket."

Trump’s Asheville rally, also focused on economic policy, comes a few weeks after he visited Charlotte in one of his first events since Harris become the nominee. The former president’s campaign has opened more than a dozen offices since June, said North Carolina GOP spokesman Matt Mercer.

Though Democrats hold a narrow advantage over Republicans in voter registrations, that lead has declined over the last two presidential cycles as the number of Republicans and unaffiliated voters has grown. As of August 10, the state has 2.4 million registered Democrats, nearly 2.3 million Republicans and 2.8 million unaffiliated voters.

Mercer credited the party infrastructure with helping to reduce Democrats’ voter registration advantage by 500,000 people since the 2016 election. The "fundamentals" of running a statewide race in North Carolina haven’t changed, he said.

Hours before the former president was set to arrive in Asheville Wednesday, crowds of Trump supporters filled the downtown streets. Harris may have injected new energy into the race, but vast stretches of western North Carolina are still squarely Trump country.

"I’m going to work as hard as I can to get Donald Trump elected," said Elise Negrin, who retired to North Carolina seven years ago from Long Island, New York. "We’re very excited."

Lines of Trump admirers stretched down the block in downtown Asheville, a deep-blue enclave in a deep-red swath of the state.

"It’s hard to say what’s going to happen," said Terri Garren, who drove about 30 minutes to attend her first Trump rally. "I just hope and pray that America wakes up."

As she waited on Wednesday, she said she was concerned about the economy and illegal immigration and believes the hype over Harris is overblown.

Attendre des heures dans la file, elle a dit, était le moins qu'elle puisse faire.

“S'il est prêt à prendre une balle pour moi”, a déclaré Rice, “alors je peux sortir pour le soutenir.

David Wright de CNN a contribué à ce rapport.

