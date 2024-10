Une employée domestique cambodgienne a été arrêtée et expulsée de Malaisie après avoir exprimé des critiques à l'encontre des dirigeants politiques cambodgiens sur les plateformes de réseautage social.

Le jeudi dernier, les autorités cambodgiennes et un groupe d'opposition ont annoncé que Nuon Toeun, une femme de 36 ans qui avait vécu plusieurs années en Malaisie, avait été arrêtée par les autorités malaisiennes la semaine dernière à la demande du gouvernement cambodgien.

Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme ont critiqué les administrations de plusieurs pays d'Asie du Sud-Est pour leur aide mutuelle dans la intimidation, la détention et l'expulsion de dissidents politiques vivant à l'étranger. Human Rights Watch, basée à New York, a exhorté les autorités thaïlandaises à cesser de contraindre les dissidents politiques à retourner dans leurs pays d'origine oppressifs, tels que le Vietnam, le Laos, le Cambodge et la Chine, où ils pourraient subir la torture, la persécution ou l'exécution.

Freedom House, une organisation américaine qui promeut la démocratie, suggère que la pratique de cibler ou d'expulser des dissidents exilés se généralise à mesure que plus de gouvernements dans le monde l'utilisent pour réprimer la dissidence.

Nuth Sovana, porte-parole du système carcéral cambodgien, a déclaré que Nuon Toeun avait été incarcérée à la prison de Prey Sar à Phnom Penh à son arrivée au Cambodge mardi. Elle a été inculpée d'incitation à des activités illégales ou de provocation de troubles sociaux et d'incitation à la discrimination en fonction de l'origine raciale, religieuse ou nationale, selon lui. Il n'a pas fourni de détails sur les allégations précises pour lesquelles elle était accusée.

Si elle est reconnue coupable des deux chefs d'accusation, elle pourrait écoper de cinq ans de prison et d'une amende.

Les autorités malaisiennes de l'immigration et de l'application de la loi n'ont pas pu être jointes immédiatement pour commenter son expulsion.

Nuon Toeun n'est ni un leader de l'opposition connu ni un activiste largement reconnu. Cependant, le gouvernement cambodgien a récemment exprimé son inquiétude quant aux critiques étrangers qui cherchent à rallier le soutien des Cambodgiens de l'étranger.

L'arrestation de Nuon Toeun a eu lieu peu de temps après qu'un journaliste d'investigation cambodgien, Mech Dara, connu pour avoir mis en lumière les fraudes en ligne et la corruption, a été inculpé d'incitation pour des publications sur les réseaux sociaux.

Radio Free Asia, une agence de presse financée par le gouvernement américain qui couvre extensively le Cambodge, a déclaré que Nuon Toeun utilisait fréquemment les réseaux sociaux pour critiquer la direction du Cambodge, y compris le Premier ministre Hun Manet et son père Hun Sen, l'ancien Premier ministre qui sert maintenant en tant que président du Sénat, pour leur gestion des problèmes sociaux.

Le gouvernement cambodgien, dirigé par le Parti du peuple cambodgien, a été accusé à plusieurs reprises de réprimer les critiques et les adversaires politiques.

Radio Free Asia a rapporté que Nuon Toeun soutenait le Parti de Rescue national cambodgien, qui a été dissous avant les élections générales de 2018 dans le cadre d'une répression de l'opposition. Le Parti du peuple cambodgien a ensuite remporté tous les sièges de l'Assemblée nationale.

Quelques jours avant son arrestation, Nuon Toeun a publié une vidéo sur Facebook dans laquelle elle a déclaré qu'elle "se plaignait au nom des gens vivant à l'intérieur du Cambodge", selon Radio Free Asia.

"Si j'ai péché parce que j'ai maudit ce type ignoble, je suis heureuse d'accepter le péché parce qu'il a maltraité mon peuple de manière si cruelle", a-t-elle déclaré en référence à Hun Sen, selon Radio Free Asia.

Le mouvement Khmer pour la démocratie, un mouvement formé par des leaders de l'opposition en exil, a condamné l'expulsion de Nuon Toeun de Malaisie. Dans un communiqué, il a déclaré qu'elle travaillait légalement en Malaisie et n'avait commis aucun crime sinon exprimer ses opinions.

