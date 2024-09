- Une émotion apaisante lors de l'enterrement d'un parent

Waouh, quel retournement de situation : le prince Harry (39 ans) a traversé l'Atlantique selon les médias britanniques, se rendant à Norfolk, au Royaume-Uni, pour les funérailles de Lord Robert Fellowes. La cérémonie, qui s'est déroulée à l'église Saint-Mary de Snettisham le 29 août, a vu Harry rendre hommage et laisser les invités sans voix, selon une source présente.

"La plupart des gens étaient surpris de voir Harry là", a confié une source ayant assisté à la cérémonie. "On pouvait voir qu'il prenait plaisir à renouer avec tout le monde." Même son frère présumé, le prince William (42 ans) ? Les frères, dont les relations sont supposées être tendues, ont gardé leurs distances pendant la cérémonie, confirmant ainsi les rapports précédents. Il n'y avait aucun signe apparent de réconciliation entre les deux.

Depuis son mariage avec la duchesse Meghan (43 ans) en 2020, Harry a quitté ses fonctions royales et réside désormais à Montecito, en Californie. Son émotion pendant la cérémonie l'a laissé "euphorique" et les autres "déconcertés", selon la source anonyme. Cependant, la source a également noté l'absence de tout échange entre Harry et William.

Une Rencontre Inoubliable

Un moment particulièrement émouvant a eu lieu lorsque Harry a pris le temps de saluer les frères et sœur de sa mère défunte : la veuve de Fellowes, Lady Jane Spencer (67 ans), le frère de Diana, Charles Spencer (60 ans), et sa sœur, Lady Sarah McCorquodale (69 ans).

Le révérend Dan Tansey, qui a conduit la cérémonie pour Lord Fellowes, a été surpris par la présence à la fois de William et de Harry. Selon "The Sun", le révérend Tansey a déclaré : "Je ne m'en suis rendu compte qu'en guidant les fidèles à la sortie, mais le prince William m'a serré la main en premier, suivi rapidement par le prince Harry."

Après la cérémonie funéraire émouvante, Harry a exprimé sa gratitude envers les invités, déclarant que sa visite était nécessaire pour rendre hommage à Lord Fellowes. Après l'événement, divers médias ont rapporté l'interaction des frères, certains suggérant un soupçon de réconciliation, bien que aucun progrès significatif n'ait été visible.

