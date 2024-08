- Une émission sur Hulu avec l'acteur du Titanic

Après avoir fait face à des critiques et à un manque de reconnaissance lors des nominations aux Emmy, la dernière série de Kate Winslet (48 ans), "The Regime", n'a pas fait d'onde. L'actrice d'"Titanic" a désormais trouvé son prochain rôle à la télévision. Selon diverses sources américaines comme "The Hollywood Reporter", Winslet sera la tête d'affiche de "The Hollow Spot". Le service de streaming Hulu a acquis les droits de la série. Winslet est également productrice du projet via sa société, Juggle Productions.

Les bases de "The Hollow Spot"

Dans "The Hollow Spot", Winslet incarne une chirurgienne prospère mariée à un enseignant. Le couple commence à soupçonner que son personnage pourrait être lié à un accident de la route ayant entraîné la mort d'un jeune. "Son parcours pour découvrir la vérité dévoile un tissu de méfiance croissante et de secrets enchevêtrés qui mettent à l'épreuve sa détermination et leur relation, alors qu'elle se confronte à la possibilité d'une culpabilité et d'une tromperie cachées", explique le résumé officiel.

"The Hollow Spot" a été écrit par le scénariste Ed Solomon (63 ans), connu pour son travail sur des films cultes tels que "Bill & Ted's Excellent Adventure" et "Men in Black".

Kate Winslet en tant qu'actrice principale à nouveau

"The Hollow Spot" représente le quatrième grand rôle de Kate Winslet dans une série télévisée. Après son rôle marquant dans "Titanic" en 1997, elle a joué dans la mini-série HBO "Mildred Pierce" en 2011, remportant un Emmy et un Golden Globe pour sa performance.

Dix ans plus tard, Winslet est revenue sur le petit écran en 2021, interprétant le rôle principal dans le thriller criminel acclamé par la critique "Mare of Easttown" pour HBO, remportant à nouveau un Emmy et un Golden Globe. Cependant, son dernier projet, la satire politique "The Regime", dans laquelle elle incarnait le chancelier d'une nation européenne fictive, n'a pas reçu la même reconnaissance. Maintenant, un autre projet télévisé, cette fois en dehors de HBO. Les intervalles se raccourcissent.

L'échec de "The Regime" lors des nominations aux Emmy n'a pas entamé la confiance du conseil d'administration de "The Regime", qui attend avec impatience l'interprétation de Winslet dans "The Hollow Spot".

Malgré les revers de "The Regime", l'acquisition de "The Hollow Spot" par Hulu promet une nouvelle occasion pour Winslet de mettre en valeur son talent et de regagner peut-être la reconnaissance critique qu'elle avait autrefois.

