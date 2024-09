Une éclipse solaire imminente prend une forme circulaire.

Les éclipses solaires sont des phénomènes assez incroyables. Il y en a généralement deux par an, mais seules certaines régions peuvent les observer.

Environ deux fois par an, le soleil est occulté par une éclipse solaire. Environ deux semaines plus tard, vous pourriez avoir une éclipse lunaire, ou vice versa. Alors elles ne sont pas aussi rares qu'on pourrait le penser - à l'échelle internationale, du moins. Mais comme elles ne sont visibles que depuis des zones spécifiques, elles sont d'autant plus spéciales.

Devinez quoi ? Le 2 octobre n'est pas l'un de ces jours où vous pourrez observer une éclipse annulaire depuis l'Allemagne. Elle commence au sud d'Hawaï, frôle le Pacifique, atteint la pointe de l'Amérique du Sud, puis plonge dans l'Atlantique Sud.

À 18h54 heure centrale européenne, la lune passera devant le soleil et bloquera une grande partie de celui-ci. Elle sera presque à 407 000 kilomètres de distance - un peu l'opposé d'une "superlune" - et aura l'air plutôt petite. Le disque obscur de la lune ne couvrira pas complètement le soleil, laissant une bordure brillante autour de lui. Et l'éclipse annulaire solaire ne se terminera qu'à 22h34.

Alors, quand pourrons-nous assister prochainement à une éclipse solaire en Allemagne ?

L'Allemagne a connu une éclipse solaire partielle le 25 octobre 2022. Et quand la prochaine aura-t-elle lieu ? Pas trop longtemps après. Notez dans votre calendrier le 29 mars 2025. Le soleil sera alors au moins partiellement couvert en Allemagne.

Si vous vous sentez chanceux, l'éclipse solaire du 12 août 2026 pourrait être encore plus impressionnante, avec une couverture de 90 %. Pour voir le spectacle complet, vous devrez vous rendre en Espagne. La prochaine éclipse solaire totale ne se produira pas dans notre ciel avant le 3 septembre 2081.

