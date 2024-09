Matthew Thompson, 25 ans, originaire de Philadelphie, a avoué deux chefs d'accusation de transmission de menaces intercontinentales et basées sur Internet, selon les autorités judiciaires. Elles affirment qu'il a diffusé de fausses alertes à la police aux États-Unis et à l'étranger, prétendant que son adversaire prévoyait une bombe et un massacre, comme l'a révélé le ministère de la Justice des États-Unis dans un communiqué du mercredi.

CNN a demandé un commentaire à l'avocat de Thompson.

La première fausse menace est née d'une dispute en ligne entre Thompson et un membre de son groupe de discussion de footballfantasy, selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district oriental de Pennsylvanie dans un communiqué de presse.

Après avoir appris que le membre devait étudier à l'étranger en Norvège en août 2023, Thompson a soumis un " tuyau " anonyme à la Police de sécurité norvégienne - l'entité qui surveille les menaces potentielles pour la sécurité nationale de la Norvège - affirmant que l'homme prévoyait de commettre une fusillade de masse en Norvège, selon le communiqué.

Thompson a écrit que le joueur de footballfantasy rival "avait l'intention de parcourir Oslo et avait une fusillade prévue avec plusieurs autres participants. Ils prévoyaient de viser autant de personnes que possible pendant un concert, puis de se rendre dans un grand magasin ", selon les procureurs.

Les forces de l'ordre en Norvège et aux États-Unis ont passé cinq jours et des heures innombrables à enquêter sur la menace, selon les procureurs. Thompson a finalement reconnu sa responsabilité lors d'un entretien avec le FBI, selon le bureau du procureur des États-Unis.

Pendant l'enquête sur la conduite internationale de Thompson en Norvège, les autorités ont affirmé avoir découvert qu'il avait envoyé une autre menace fabriquée plus tôt cette année - cette fois à l'université de l'Iowa.

En mars, Thompson a envoyé un e-mail à l'université, suggérant que le même membre du groupe de footballfantasy prévoyait de "faire exploser le campus", une idée que Thompson savait être fausse, selon les procureurs.

"Alors qu'il était déjà poursuivi pour une fausse menace déclenchée, incroyablement, par sa ligue de footballfantasy, Matthew Thompson a inexplicablement décidé d'en envoyer une autre", a déclaré Jacqueline Romero, procureure des États-Unis pour le district oriental de Pennsylvanie. "Ses actes ont été très perturbateurs et ont consumé un temps et des ressources considérables de la police sur deux continents, détournant ainsi de vrais incidents et enquêtes."

Thompson a été libéré sous caution de 25 000 dollars, selon les dossiers judiciaires, et doit être condamné en janvier 2025. Il encourt une peine potentielle de cinq ans de prison fédérale et une amende de 250 000 dollars.

Romero a mis en garde dans son communiqué que les menaces fabriquées sont illégales.

"Mon conseil aux cyber-guerriers cherchant à éviter des charges fédérales : pensez toujours aux conséquences possibles avant de cliquer sur 'envoyer' ou 'publier'", a-t-elle recommandé.

Les forces de l'ordre américaines ont passé des heures innombrables à enquêter sur les fausses menaces de Thompson, à la fois en Norvège et aux États-Unis. Thompson a admis avoir envoyé une autre menace fabriquée à l'université de l'Iowa.

Lire aussi: