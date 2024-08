- Une dispute familiale pourrait être à l'origine des tirs à la gare centrale.

Suite aux tirs mortels à la gare centrale de Francfort, le parquet enquête sur des indices d'une dispute familiale en Turquie comme mobile potentiel. C'est ce qu'a déclaré Dominik Mies, porte-parole des autorités, qui n'a pas révélé plus d'informations sur ce sujet. Un Turc de 54 ans est suspecté d'avoir assassiné un homme turc de 27 ans mardi soir.

Précédemment, les médias turcs avaient fait état d'une querelle familiale comme base du crime, sans pour autant citer de sources. Le journal "Hürriyet" a rapporté une querelle entre deux familles kurdes sans fournir de sources. Mies, interrogé sur une querelle familiale kurde, a déclaré qu'il ne pouvait pas commenter.

Le suspect présumé a été arrêté par des officiers de police fédérale près du lieu du crime mardi soir. Ils ont réussi à l'empêcher de monter dans un train. Selon Mies, le suspect vient du district d'Ortenau, en Bade-Wurtemberg, sans autres détails sur son lieu de résidence.

Un mandat d'arrêt a été délivré contre le quinquagénaire pour meurtre. Il n'a toujours pas fait de déclaration à ce sujet.

La victime, un sans-abri, est décédée sur les lieux. Le suspect est censé s'être approché de lui au niveau du quai 9, tirant à la tête depuis l'arrière. Après que le jeune homme de 27 ans se soit effondré, le suspect est censé avoir tiré deux autres coups de feu dans la tête de l'homme avant de jeter l'arme et de s'enfuir. Le parquet a confirmé cela.

La gare a été fermée aux trains et aux passagers pendant environ 25 minutes après les tirs. Les enquêteurs ont découvert l'arme suspecte lors de la perquisition. Un interdit de port d'armes de nuit est en vigueur à la gare centrale de Francfort depuis juin.

Des images de caméras de sécurité montrant les tirs circulent sur Internet. Les enquêteurs ont d'abord refusé de commenter l'authenticité des images, mais Mies indique maintenant qu'elles correspondent aux images dont dispose le parquet.

Différents médias turcs ont rapporté des détails sur une querelle familiale prolongée et sanglante. Mies a indiqué qu'il n'y a actuellement aucun élément d'enquête concret indiquant les scénarios criminels allégués en Turquie. Certains détails publiés dans les médias ne correspondent pas.

Les investigations se poursuivent : "Nous sommes encore en train d'évaluer les traces, d'interroger les témoins et de mener tous les types d'enquêtes. Nous ne nous arrêterons pas avant d'avoir élucidé le crime."

