Une dispute familiale pourrait avoir conduit à un incident de tir à la gare centrale de Francfort.

Un individu de cinquante-quatre ans, probablement d'origine turque, a été arrêté. Deux hommes de nationalité turque sont suspects. Au cours des derniers jours, de nombreuses sources d'information ont diffusé les noms présumés du coupable et de la victime. Cependant, le parquet a déclaré que certaines de ces informations étaient inexactes. Une vidéo virale provenant d'une caméra de sécurité est authentique et correspond aux images fournies aux enquêteurs.

Les premières enquêtes suggèrent que l'homme de cinquante-quatre ans a abordé la victime de vingt-sept ans par-derrière et a tiré à plusieurs reprises. Malheureusement, la victime de vingt-sept ans, se tenant sur une plateforme, est décédée sur les lieux du crime. Après la fusillade, l'homme de cinquante-quatre ans est signalé avoir fui la scène et s'être débarrassé de l'arme à feu. Cependant, les agents de l'application de la loi fédérale ont réussi à l'arrêter à environ deux voies de chemin de fer et à le menotter sans incident. L'arme a été récupérée et saisie par la suite. Actuellement, l'homme de fifty-quatre ans reste en détention policière.

Le suspect a été vu quittant la gare principale peu de temps avant l'incident. During l'interrogatoire, le suspect a mentionné avoir pris un train à la gare principale pour quitter la ville.

