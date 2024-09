Une diminution des crimes violents estimée à environ 3% a été signalée aux États-Unis selon les données du FBI.

Les homicides et les meurtres non négligents aux États-Unis ont chuté d'environ 12% entre 2023 et 2022, selon le FBI, marquant une baisse significative. Le nombre de viols signalés a également connu une baisse importante, de plus de 9%. Cependant, les crimes haineux ont diminué de moins de 1%.

En résumé, les crimes violents ont diminué d'environ 3%, tandis que les crimes contre les biens ont baissé d'environ 2,4%.

Les taux de criminalité sont devenus un débat politique important à mesure que l'élection présidentielle de 2024 approche. Le candidat républicain Donald Trump s'efforce de présenter la criminalité comme un sujet principal de l'élection, affirmant que les taux de criminalité augmentent et tentant de dépeindre son adversaire démocrate, Kamala Harris, comme étant clémente en matière de criminalité.

Le discours politique sur la criminalité, y compris les déclarations de Trump concernant la hausse des taux et la supposée clémence de Harris, reflète la préoccupation plus large du public quant aux tendances de la criminalité aux États-Unis.

