- Une des plus grandes pyramides de Noël du monde est en construction

En plein cœur de l'été, une pyramide de Noël massive est en cours de construction à Wanzleben, en Saxe-Anhalt, destinée à devenir l'une des plus grandes du monde. Cette pyramide, conçue comme un stand de vente de vin chaud et d'autres boissons pour le marché de Noël d'Essen, est créée par la société Hutten, selon son directeur général, Jimmy Blume.

La pyramide, représentant l'histoire de Noël, se compose de six niveaux mesurant environ 20 mètres de haut. En haut, de gigantesques figurines en bois de la crèche, y compris Marie, Joseph, Jésus, les Trois Rois mages et des animaux comme le bœuf, l'âne et le mouton, tournent.

Selon le Guinness Book of Records, la pyramide de Noël la plus haute du monde en 2010 mesurait également 20 mètres de haut, située sur le marché de Noël de Berlin. Cependant, selon les rapports des médias, une pyramide de 26,50 mètres de haut a été érigée à Dresde en 2015.

Après la pandémie, les marchés de Noël ont rapidement récupéré, avec les gens impatients de se réunir, note Blume. En réponse, les organisateurs de marché cherchent à créer des attractions et des stands plus spectaculaires. La société de Blume a reçu de plus en plus de demandes pour des stands de vin chaud plus hauts ou plus grands.

Richard Müller, le forain d'Essen qui a commandé la pyramide de 300 000 euros, est satisfait de la structure. "Nous avons un marché de Noël très traditionnel à Essen", dit-il. La crèche et ses figurines contribuent à l'ambiance festive.

"Je voulais faire quelque chose de spécial, pas seulement pour nos visiteurs réguliers, mais aussi pour notre ville", explique Müller. "En tant que grande ville, nous devons penser grand."

La famille Blume, avec un passé dans la Schaustellerei et une tradition remontant à 1871, crée depuis deux ans de petites huttes, de grandes pyramides et des huttes à vin chaud à plusieurs étages dans leur entrepôt de Saxe-Anhalt. Actuellement, ils construisent un stand de horloge cuckoo fonctionnelle pour le marché de Noël de Colmar en France. La société sert les forains de toute l'Europe, même recevant des demandes de Dubai.

