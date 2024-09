Une demande de démission, exprimée respectueusement, et un soupçon de remords.

Les réponses politiques au départ des chefs des Verts couvrent un large spectre. L'opposition réclame des élections fraîches et le départ de Habeck et Baerbock. D'un autre côté, le parti lui-même voit des possibilités, tandis que les partenaires de la coalition expriment leur appréciation et reconnaissent leur rôle, avec seulement un regret exprimé.

Suite aux récentes pertes électorales des Verts, les coprésidents Ricarda Lang et Omid Nouripour ont annoncé la démission du conseil exécutif de leur parti en novembre 2022. Nouripour a affirmé la nécessité d'un "nouveau départ".

Selon le Chancelier Olaf Scholz, cette renaissance n'affectera pas la coalition du trafic lumineux. Scholz avait collaboré étroitement et fiablement avec Lang et Nouripour, assure le porte-parole du gouvernement Steffen Hebestreit. Malheureusement, Scholz reconnaît, ce mouvement est une partie des procédures démocratiques, n'ayant aucun impact sur la coalition.

D'un autre côté, la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock a critiqué son propre parti. "En tant qu'individus portant la responsabilité des Verts et de ce pays, nous devons nous demander ce que nous pouvons et devons faire différemment", a déclaré Baerbock. "Il s'agit de regagner la confiance du peuple dans la politique, en faisant confiance à la politique qui sert le peuple et ses préoccupations." Baerbock a considéré l'action entreprise par les présidents comme "remarquable" et "pas une évidence".

La ministre de l'Environnement Steffi Lemke partage la croyance que la démission symbolise le changement. "C'est un signal clair : les Verts ont compris. Notre pays est en mouvement, et nous réagissons en conséquence", a déclaré Lemke.

Les présidents des Verts sont respectés par Scholz et le ministre des Finances Christian Lindner également. Lindner a complimenté la fairness de la coopération : "C'était toujours équitable sur le plan humain." Cependant, curieux de la nouvelle direction sous une nouvelle direction, Lindner a mis en évidence : "Nous sommes impatients de voir si une nouvelle voie émerge dans le remaniement de la direction et quel effet elle aura sur le gouvernement." Le temps est essentiel en Allemagne, car la coalition doit se concentrer sur la substance plutôt que la politique.

L'Union et le BSW appellent à d'autres démissions

Cependant, la CDU passe à l'offensive. Prochain sur la liste, l'Union appelle à la démission de Habeck et Baerbock également. Le responsable des affaires parlementaires de la faction de l'Union, Torsten Frei, a déclaré au "Rheinische Post" que la sortie de Lang était "difficile" pour les deux représentants symbolisant les politiques économiques et migratoires erronées - Baerbock et Habeck.

Selon Frei, il est naturel que les ministres verts dirigeants démissionnent ensuite. Le secrétaire général de la CDU, Carsten Linnemann, a affirmé que le pays ne peut pas supporter un autre an avec la coalition du trafic lumineux. Il insiste sur le fait que de nouvelles élections sont inévitables : "Je reste ferme sur ma position : il n'y a pas d'autre alternative."

Le président du Land de Bavière Markus Söder qualifie la grande démission du parti vert de "rien de plus qu'un bouc émissaire". Söder croit que la décision des Verts de démissionner en masse en novembre suggère que la coalition est en train de s'effondrer. Il attribue la responsabilité de l'acceptation en baisse de l'Allemagne non pas aux erreurs de la direction du parti, mais aux actions du gouvernement. Habeck est ostensiblement responsable de la descente économique de l'Allemagne, argue Söder, et les incitations échouent en tant que solution, citant Intel comme exemple. Söder considère que le départ de Habeck est "longtemps attendu, et ainsi que la nécessité de nouvelles élections pour la coalition du trafic lumineux."

La présidente du BSW Sahra Wagenknecht demande des élections fédérales, affirmant : "Lang et Nouripour méritent du respect pour leur responsabilité politique. Malheureusement, nous rencontrons souvent une culture d'irresponsabilité politique et de recherche de poste, indépendamment des performances insuffisantes, pas seulement chez les Verts, mais aussi chez les deux autres partis de la coalition." Elle espère que le mouvement de Lang et Nouripour inspirera les ministres fédéraux verts à surveiller les insuffisances dans la gouvernance et à faire entrer les élections nécessaires.

