- Une découverte sensationnelle: une statue en pierre du XIIe siècle.

Un bloc de granit taillé, présumément âgé de 900 ans et très rare, appelé « pierre-image », a été découvert lors de travaux de construction sur une maison à Klotzow près d'Anklam (district de Vorpommern-Greifswald). Ce bloc de granit haut d'un mètre, large de 60 centimètres et profond de 40 centimètres, présente une figure humaine gravée tenant une croix devant son ventre. La ministre de la Culture Bettina Martin (SPD) a qualifié cette découverte de sensationnelle lors de sa présentation à Schwerin. La région a été christianisée il y a 900 ans, il s'agit donc d'une représentation chrétienne très précoce.

Le Dr. Detlef Jantzen, responsable des fouilles, a déclaré que la personne représentée est probablement un dignitaire ecclésiastique, peut-être l'évêque Otton de Bamberg (environ 1060-1139), le missionnaire de Poméranie. Une exposition spéciale à Wolgast célèbre actuellement sa mémoire.

La croix est suspendue à une sorte d'écharpe autour du cou de l'homme, peut-être un pallium, que le pape accorde aux dignitaires ecclésiastiques de haut rang. Otton de Bamberg a reçu un pallium en l'an 1111, a déclaré Jantzen.

Les pierres-images sont très rares, selon le responsable des fouilles. "Nous en avons cinq en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, deux à Altenkirchen et Bergen sur Rügen, deux à Wolgast et une à Grüttow près de Stolpe sur la Peene, la pierre de Wartislaw", a-t-il déclaré. D'autres découvertes sont connues en Ermland et en Masurie en Pologne - au total 20 pièces. La pierre de Klotzow pèse une demi-tonne, selon les rapports.

Utilisée comme marches

La pierre gravée était couchée sur le dos, avec l'image tournée vers le haut et horizontalement dans la terre à côté du mur de la maison, selon le découvreur et propriétaire de la maison à Klotzow, Peter Wittenberg. Elle a peut-être été utilisée comme marches à un moment donné. La porte qui y menait a peut-être été murée à un moment donné. Il n'y avait que 10 à 20 centimètres de terre au-dessus de la pierre. La maison, selon Wittenberg, a été construite au XVIIIe siècle et rénovée plus tard.

Jantzen suppose que la pierre a été érigée comme pierre commémorative - il reste encore à déterminer où. Les archéologues veulent explorer Klotzow de plus près après la découverte il y a trois semaines. Il y a des indices qui laissent penser qu'il y avait autrefois une église ou une chapelle dans le village et aussi un point de ferry pour traverser la rivière Peene pour se rendre sur l'île d'Usedom.

Un modèle 3D de la pierre sera créé. On pourra alors distinguer le dessin plus précisément, a déclaré Jantzen. Pour l'instant, il est difficile de déterminer ce que l'homme représenté tient dans sa main droite - un étendard ou une corne à boire, cela ne se distingue pas clairement.

Otton de Bamberg était-il à Klotzow ?

