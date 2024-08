- Une déclaration émotionnelle sur le net

Le 12 août, Daniel Aminati (50 ans) a partagé la bonne nouvelle que sa femme Patrice (29 ans) est débarrassée de ses métastases six mois après avoir commencé sa deuxième thérapie contre le cancer. Un jour plus tard, l'influenceuse a pris la parole sur son compte Instagram. Ce n'est qu'en découvrant les réactions à son post qu'elle a réalisé : "Ce n'est pas un rêve - selon la dernière IRM-PET, il n'y a pas de métastases visibles. Aucune."

Joie mesurée

Malgré la bonne nouvelle, la jeune mère ne veut pas s'emballer. "On ne se remet pas facilement d'une année et demie. Une année et demie de thérapies qui n'ont apporté que de la douleur, pas de guérison, des diagnostics qui étaient comme de mauvaises nouvelles, un niveau de douleur de 9, des peurs insondables, des nuits blanches cruelles ou des cauchemars...", Aminati donne un aperçu honnête de son parcours.

Elle continuera de prendre 21 comprimés par jour et devra subir une surveillance rapprochée pendant au moins deux ans de plus. La jeune femme de 29 ans sait qu'on n'est considéré comme guéri qu'après cinq ans sans nouvelles métastases : "Cette vérité m'accompagnera et repoussera également mes rêves."

Le diagnostic de cancer d'Aminati l'a changée et lui a permis de mieux comprendre ce qui est important. C'est pourquoi elle est consciente que sans son système de soutien et l'équipe de médecins, un tel progrès n'aurait pas été possible. "Malgré le diagnostic - mélanome malin de stade quatre avec des métastases dans de nombreux organes différents - des gens se sont battus pour moi et m'ont donné de l'espoir, pour cela je suis reconnaissante."

Diagnostic choquant au printemps 2023

En avril dernier, Patrice Aminati, qui a un enfant d'un an avec son mari, a annoncé publiquement avoir été diagnostiquée avec un mélanome de la peau. En février, la nouvelle est tombée que le cancer s'était propagé et avait formé des métastases dans les poumons et d'autres organes.

Sur leurs réseaux sociaux, les Aminati ont régulièrement mis à jour leurs abonnés sur l'évolution de la maladie. Actuellement, la famille se remet des épreuves des derniers mois dans la forêt de Thuringe.

