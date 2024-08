Gisele Bündchen à l'occasion de la fête des Pères - Une déclaration d'amour émotionnelle à son père

Joyeux Father's Day à tous les pères, mais surtout à mon papa ! Je suis infiniment reconnaissant de t'avoir comme notre pilier, notre guide, notre modèle. Ta résilience et la façon dont tu abordes la vie avec curiosité et engagement sont si inspirantes. Aujourd'hui plus que jamais, j'ai envie de te serrer dans mes bras et de te dire à quel point je t'aime. Comme nous avons de la chance de t'avoir comme père ! Je t'aime, Papa !

Sur Instagram, Gisele Bündchen a partagé une série de photos avec son père et d'autres membres de sa famille pour célébrer la journée des Pères.

La mère de Gisele, Vânia Nonnenmacher, apparaît également sur certaines des photos. Elle nous a quittés le 28 janvier dernier, à l'âge de 75 ans, après avoir combattu le cancer.

Les photos du dernier post de Gisele mettent en évidence l'ampleur de la famille de l'ex-ange de "Victoria's Secret". Gisele a une sœur jumelle nommée Patricia, ainsi que quatre autres sœurs : Raquel et Graziela sont ses sœurs aînées, tandis que Gabriela et Rafaela sont les plus jeunes.

Gisele Bündchen travaille comme mannequin depuis 1997 et est surtout connue pour son travail avec la marque de lingerie "Victoria's Secret", pour laquelle elle a travaillé de 1999 à 2006. Elle a collaboré avec la marque à nouveau dans la campagne "The Icon" en 2023. Gisele a deux enfants avec son ex-mari, Tom Brady (46), avec qui elle était mariée de 2009 à 2022.

Sur l'une des photos de la journée des Pères partagées par Gisele Bündchen sur Instagram, son père, Vladir Bundchen, est vu en train de sourire aux côtés de Gisele et de leur famille élargie. Malgré la tristesse causée par le décès de la mère de Gisele, Vladir continue d'être une source de force et d'amour pour sa famille.

