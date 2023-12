Une décision sans précédent du Colorado place les tribunaux au centre du destin de Trump l'année prochaine

Bien que la décision de la Cour (4-3) mardi n'aboutisse pas au retrait de l'ancien président du scrutin dans le Colorado ou dans tout autre État - en raison des appels attendus - la décision place le pays en territoire inconnu, soulevant la perspective choquante qu'un candidat d'un grand parti puisse être exclu de la fonction.

C'est peut-être le point d'exclamation final d'une année d'événements sans précédent autour de M. Trump, posant de nouveaux défis potentiellement graves à la démocratie américaine à l'approche d'une année électorale tumultueuse, de la part d'un ancien président qui embrasse le chaos politique.

En dehors de la salle d'audience, M. Trump a adopté une rhétorique de plus en plus incendiaire, rêvant d'être un dictateur s'il reprenait le pouvoir l'année prochaine et lançant des attaques contre ses opposants qui rappellent la propagande nazie. Lors d'un événement organisé dans l'Iowa mardi soir, M. Trump a réitéré ses commentaires incendiaires sur les immigrés, s'opposant aux critiques de la campagne de M. Biden et d'autres personnes selon lesquelles il se faisait l'écho d'Adolf Hitler.

"C'est fou ce qui se passe. Ils ruinent notre pays. Et c'est vrai, ils détruisent le sang de notre pays. C'est ce qu'ils font. Ils détruisent notre pays. Ils n'aiment pas que je dise cela", a déclaré M. Trump. Et je n'ai jamais lu "Mein Kampf".

Pour les détracteurs de Donald Trump, la décision du Colorado indique que le système judiciaire commence enfin à demander des comptes à l'ancien président pour ses efforts visant à annuler sa défaite électorale en 2020 et pour l'attaque du Capitole qui s'est déroulée le 6 janvier 2021.

"Responsabilité pour incitation à l'insurrection. Il était temps", a écrit le représentant Adam Schiff, un démocrate californien qui a mené la première procédure de destitution de la Chambre des représentants à l'encontre de M. Trump.

Mais la décision de mardi pourrait également contribuer à propulser M. Trump à la Maison-Blanche, en enhardissant ses partisans qui ont adopté le message de l'ancien président selon lequel les affaires pénales le concernant sont injustifiées et constituent une raison essentielle pour laquelle il devrait revenir au pouvoir. Les alliés de M. Trump se sont insurgés contre la décision du Colorado, prenant sa défense comme ils l'ont fait à la suite de chacune des quatre inculpations pénales dont il a fait l'objet cette année.

"Les démocrates ont tellement peur que le président Trump gagne le 5 novembre 2024 qu'ils tentent illégalement de l'exclure du scrutin", a déclaré Elise Stefanik, représentante de l'État de New York et troisième républicaine à la Chambre des représentants.

Même l'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, le républicain anti-Trump le plus en vue dans la course à la présidence, a critiqué la décision du Colorado. "Je ne pense pas qu'il soit bon pour notre pays qu'il soit exclu du scrutin par un tribunal", a-t-il déclaré aux électeurs du New Hampshire.

L'année prochaine pourrait être l'une des plus chaotiques de l'histoire juridique américaine.

La Cour suprême des États-Unis devra à la fois décider si M. Trump est éligible à la Maison-Blanche et s'il est à l'abri de toute poursuite pour ses efforts visant à subvertir l'élection présidentielle de 2020.

"Je ne saurais trop insister sur les conséquences de cette soirée, et je tiens également à souligner que nous avons maintenant deux questions majeures, très critiques, concernant l'élection de Trump, qui se dirigent vers la Cour. Elle devra les trancher d'une manière ou d'une autre", a déclaré Joan Biskupic, analyste principal de la Cour suprême sur CNN.

L'ancien président a été inculpé à quatre reprises et ses procès criminels pourraient se dérouler au moment même où il fait campagne contre le président Joe Biden et où il se bat potentiellement en même temps devant les tribunaux pour revenir sur la liste des électeurs.

Selon un sondage du New York Times et du Siena College publié mardi, il n'y a pas de leader clair entre les deux, M. Trump obtenant 46 % contre 44 % pour M. Biden parmi les électeurs inscrits. Parmi ceux qui sont, à ce stade précoce, considérés comme susceptibles de voter, M. Biden obtient 47 % contre 45 % pour M. Trump. Fait important pour M. Trump, l'enquête Times/Siena montre que l'ancien président devance M. Biden parmi les électeurs inscrits qui n'ont pas participé à l'élection de 2020, un résultat qui reflète d'autres sondages récents, a écrit Ariel Edwards-Levy de CNN.

Impact d'une décision sans précédent

Jusqu'à la décision de la Cour suprême du Colorado, les nombreux efforts déployés par les tribunaux pour disqualifier M. Trump du scrutin n'ont pas réussi à l'empêcher d'exercer ses fonctions, car les tribunaux des États se sont prononcés les uns après les autres contre les actions en justice. Même au Colorado, le juge de première instance a conclu le mois dernier que M. Trump s'était engagé dans une insurrection, mais que l'article 3 du 14e amendement relatif à l'interdiction de l'insurrection ne s'appliquait pas à la présidence.

La Cour suprême du Colorado a infirmé cette conclusion mardi. Avec cette décision sans précédent, l'idée que les tribunaux puissent retirer M. Trump du scrutin en 2024 n'est plus théorique, c'est une possibilité réelle.

Dans sa décision, la majorité de la Cour suprême de l'État a écrit qu'elle avait eu "peu de difficultés" à déterminer que le 6 janvier était une insurrection. La Cour a estimé que M. Trump s'était "engagé" dans l'insurrection et que les messages de M. Trump à ses partisans avant l'attaque du Capitole "étaient un appel à ses partisans à se battre et que ses partisans ont répondu à cet appel".

Les quatre juges ont souligné qu'ils "ne parviennent pas à ces conclusions à la légère".

"Nous sommes conscients de l'ampleur et du poids des questions qui nous sont posées", a écrit la majorité de la Cour. "Nous sommes également conscients de notre devoir solennel d'appliquer la loi, sans crainte ni faveur, et sans nous laisser influencer par la réaction du public aux décisions que la loi nous impose de prendre.

Les trois juges dissidents ont cité plusieurs raisons pour lesquelles ils n'étaient pas d'accord avec la majorité, notamment des questions de procédure du fait que M. Trump n'a pas été condamné pour un crime lié à l'insurrection. Le président de la Cour suprême, Brian Boatright, a écrit dans sa dissidence qu'il estime que la loi électorale du Colorado "n'a pas été promulguée pour décider si un candidat s'est engagé dans une insurrection" et a déclaré qu'il aurait rejeté la contestation de l'éligibilité de M. Trump.

M. Trump n'est pas accusé de s'être livré à une insurrection dans le cadre de l'affaire fédérale de subversion électorale engagée contre lui au début de l'année par l'avocat spécial Jack Smith. Mais les accusations liées au 6 janvier impliquent un grand nombre des mêmes actions citées par la majorité du tribunal du Colorado mardi soir.

Le juge chargé de l'affaire de subversion électorale fédérale avait fixé la date du procès au 4 mars 2024, mais cette date est désormais en suspens, la cour d'appel du circuit de Washington examinant si M. Trump bénéficie d'une immunité et s'il peut être jugé. Afin d'accélérer la procédure d'appel, l'avocat spécial a demandé à la Cour suprême des États-Unis d'intervenir.

On ne sait toujours pas si ce procès ou l'une des autres accusations criminelles portées contre M. Trump aura lieu avant le jour de l'élection, l'année prochaine.

Mais l'appel interjeté la semaine dernière par l'avocat spécial devant la Cour suprême des États-Unis - et le projet de M. Trump de faire appel de la décision concernant le Colorado devant la haute cour du pays - signifie que les juges fédéraux sont pratiquement assurés de jouer un rôle clé dans le destin juridique et électoral de M. Trump l'année prochaine.

"Lorsque Donald Trump était en fonction, chacune de ses affaires, qu'il s'agisse de la politique de l'administration ou de ses propres affaires commerciales, qui ont été portées devant la Cour, étaient toutes délicates", a déclaré M. Biskupic, "et celles-ci le sont d'autant plus qu'elles affecteront son processus électoral."

Source: edition.cnn.com