Une décision des autorités judiciaires permet au marché de prédiction Kalshi de proposer des opportunités de pari sur les prochaines élections américaines.

La plateforme Kalshi a introduit jeudi après-midi des contrats de contrôle de pouvoir parlementaire, permettant aux citoyens américains de parier sur le parti qui gouvernera la Chambre des représentants et le Sénat en 2025. La Commission des opérations de bourse des États-Unis a contesté la décision du juge d'autoriser les contrats de Kalshi peu après son annonce, affirmant que de tels paris étaient illégaux et pouvaient corrompre les élections.

Le juge fédéral Jia Cobb de Washington D.C. a soutenu Kalshi dans son différend avec la COB la semaine dernière et a publié son jugement jeudi, estimant que l'agence avait outrepassé son autorité en bloquant Kalshi de proposer ces contrats l'an dernier.

Dans son jugement, Cobb a déclaré : "Les contrats de Kalshi ne sont pas liés à des activités illicites ou au jeu. Ils concernent des élections, qui ne sont pas incluses." Elle a également rejeté la demande du gouvernement lors de l'audience de jeudi pour empêcher Kalshi de proposer des contrats jusqu'à ce que son appel soit résolu.

Kalshi avait averti que la mise en œuvre de la décision de Cobb aurait un impact sévère, qualifiant la demande du gouvernement de "manœuvre pour gagner du temps" et "gagner en pratique malgré la défaite en justice", dans des documents soumis plus tôt cette semaine. La société a également mis en évidence la popularité croissante de Polymarket, un marché de prévisions offshore non réglementé basé sur la cryptomonnaie, depuis le débat CNN de juin.

Le différend juridique entre Kalshi et la COB, qui a commencé en 2023, a vu Kalshi soutenir que les contrats servent l'intérêt public en offrant des prévisions de données électorales précises et en permettant la hedging de différents résultats. La COB a soutenu que ces contrats constituent un jeu illégal et qu'elle n'a pas les ressources pour les surveiller. Son président, Rostin Behnam, a également exprimé des préoccupations selon lesquelles les contrats electoraux "finiraient par miner et miner l'intégrité du processus électoral".

La cofondatrice de Kalshi, Luana Lopes Lara, a célébré la décision jeudi en déclarant sur X : "NOUS SOMMES EN LIGNE." La COB a choisi de ne pas commenter.

L'agence a lancé une crackdown plus large sur les paris basés sur les événements plus tôt cette année, proposant des réglementations qui interdiraient explicitement les contrats liés aux résultats électoraux, aux cérémonies de remise de prix et aux sports, entre autres choses.

Dans une déclaration de mai, Behnam a déclaré que l'implication de la COB dans de tels contrats "conduirait la COB, un régulateur de marché financier, au-delà de son autorité et de sa compétence

