Une décennie après la mort de Mike Brown, sa famille demande toujours justice alors que les progrès vers la fin des meurtres de la police restent lents.

Il a fallu suffisamment de temps pour que les enfants du coin et sa famille le voient là, suffisamment pour que les médias se regroupent et que la nouvelle se répande.

Et suffisamment pour que jaillisse une étincelle de rage face à la mort, une fois de plus, d'un homme noir sans arme, abattu par la police, et que cette rage se propage à travers la ville de Ferguson.

Le meurtre de Mike Brown – et les centaines de jours de manifestations soutenues qui ont suivi – ont contribué à renforcer le mouvement Black Lives Matter et à mettre en avant le problème de l'utilisation de la force par la police contre les Américains noirs sans arme comme jamais auparavant. Mais dix ans plus tard, les progrès du pays pour prévenir de tels événements restent frustrantsement lents.

Et pour la famille de Brown, les années écoulées n'ont fait que peu pour transformer la douleur de la perte du frère et du fils qu'ils appelaient affectueusement "Mike Mike".

Vendredi, Michael Brown Sr. et sa femme, Cal Brown, parcourront les quatre kilomètres et demi depuis le lycée où leur fils a obtenu son diplôme quelques jours avant d'être tué, à travers les rues de Ferguson, jusqu'à l'endroit qu'ils appellent "le point zéro" – l'emplacement en asphalte rugueux où l'adolescent gisait, qui reste inchangé malgré les années.

"Je suis encore en train de lutter", a déclaré Mike Brown Sr. lors d'une apparition sur la plateforme de médias sociaux d'un leader religieux et animateur de talk-show de St. Louis plus tôt cette semaine. "Je tire beaucoup de ma justice grâce à mon travail avec ma fondation, c'est ce qui me maintient debout."

CNN a contacté la famille Brown pour obtenir un commentaire.

La marche est censée être un appel à l'action pour continuer le combat contre l'utilisation excessive de la force par la police et fait partie de l'hommage hebdomadaire de la famille à l'homme que Mike Brown était et aurait pu être.

"Les gens oublient une famille en deuil", a déclaré Cal Brown lors de l'apparition, "parce que la mort est devenue si normalisée... Il y a dix ans, Mike Brown Jr. n'était ni le premier, ni le dernier."

Disons leurs noms

Avant Michael Brown, il y avait Eric Garner. Et avant Eric, il y avait Trayvon Martin. Chaque nom est ajouté à une liste peu reluisante des hommes et femmes noirs tués par la police qui remonte à des générations.

Le nom de Sonya Massey a été ajouté à cette liste en juillet. Elle fait partie des plus de 1 100 personnes qui ont été tuées par balles par la police au cours des 12 derniers mois seuls, selon une base de données des rencontres mortelles avec la police créée et entretenue par le Washington Post.

La données du Post reposent sur les rapports des médias, certains dossiers de la police et les réseaux sociaux pour agréger le nombre de morts, car il n'y a pas de loi fédérale obligeant les départements de police à signaler le nombre d'encounters qui se terminent par des décès au gouvernement.

En conséquence, selon le Post, le nombre de morts est largement considéré comme sous-estimé.

"Nous sommes dans un moment où nous voyons l'histoire se répéter, ou du moins une rime, et une rime, et une rime", a déclaré Phillip Solomon, professeur d'études africaines-américaines et de psychologie à Yale.

Solomon a déclaré avoir été inspiré pour étudier le problème du racisme dans la police en partie à cause du meurtre en 1999 d'Amadou Diallo. Le jeune homme de 23 ans, immigrant d'Afrique de l'Ouest, a été abattu de 41 balles par des policiers en civil de New York alors qu'il se tenait dans l'entrée de son appartement.

Diallo était sans arme. Les policiers qui l'ont tué ont été acquittés par la suite.

"Pour une génération de personnes, elles ont grandi après Trayvon, après Mike Brown et Ferguson, et elles ont vu ce qui ne fonctionnait pas et elles se sont frustrées et impatientes", a déclaré Solomon.

Les appels pour abolir ou réduire les financements de la police ont augmenté après la mort de George Floyd en 2020, mais ils ont perdu de leur traction depuis, et Solomon a déclaré que cette même génération impatiente avait commencé à se demander, "Et maintenant ?"

"Cette question à mon avis est l'une des choses les plus stimulantes et optimistes qui se produisent parce qu'il y a une certitude morale selon laquelle si nous voulons appeler la police 'sécurité publique', nous faisons la sécurité publique de travers", a-t-il déclaré.

Solomon a cofondé le Centre pour l'équité en matière de police, qui utilise des données et la science pour essayer de trouver un moyen de rendre la police en Amérique "moins raciste et moins mortelle", selon le site web de l'organisation.

Mais le poids de chaque personne tuée par la police tombe comme un rocher, a déclaré Solomon, et faire des progrès, a-t-il dit, c'est comme essayer de faire basculer la balance en utilisant seulement des plumes – surtout que la volonté politique de faire passer des lois comme l'Acte de justice pour George Floyd a diminué au fil des ans.

"En tant que nation, nous ne sommes pas faits pour un projet à long terme d'élimination du racisme, pas seulement dans la police, mais dans tous les systèmes qui aboutissent à la police", a-t-il déclaré.

"Je ne vois pas de point dans ma vie où il n'y aura pas de rochers", a-t-il ajouté. "Je pense que ce que nous pouvons faire, c'est que nous prêtons une attention particulière aux plumes."

Des raisons d'espérer, mais les progrès sont lents

Le département de police de Ferguson ne ressemble plus à celui de 2014.

À l'époque, le département comptait environ 60 officiers et moins de cinq étaient afro-américains, a déclaré le chef de police de Ferguson, Troy Doyle, à CNN.

"Maintenant, en août 2024, nous avons une représentation afro-américaine d'environ 50 % et avec cela, nous avons environ 23 % de représentation féminine", a-t-il déclaré.

Doyle a déclaré que le meurtre de Brown et les manifestations qui ont suivi avaient laissé une marque durable sur le département et leur approche de la police.

Le département reste sous un décret fédéral de consentement de 2016 qui a été mis en place après que le département de la Justice a publié un rapport accablant qui a trouvé que les officiers et le système judiciaire de la ville avaient engagé une "pratique et un système" de discrimination contre les Afro-Américains, en les ciblant de manière disproportionnée pour les contrôles routiers, l'utilisation de la force et les peines de prison.

Sous le décret, les officiers de Ferguson ont suivi des formations sur la partialité implicite, l'intervention en crise et l'utilisation de la force, a déclaré Doyle. Sur les plus de 30 000 appels reçus par le département en 2023, le chef de police a déclaré que moins de 1 % ont entraîné une utilisation de la force.

“Cela me dit que les dispositions du décret de consentement, ainsi que la formation que reçoivent mes officiers, que ceux-ci adoptent cette nouvelle forme de police, et cela fonctionne”, a déclaré Doyle.

Le décret de consentement impose également la présence d'une équipe de surveillance indépendante qui doit publier des rapports sur les progrès du département vers la réforme. Selon le rapport le plus récent du surveillant, “les progrès de la ville vers le respect du décret de consentement ont principalement stagné pendant 2022 et en 2023”, en partie en raison du turn-over dans les départements de police et de pompiers de la ville, mais le département s'engage à se conformer.

Doyle a déclaré que son objectif en tant que chef était finalement de s'engager avec la communauté de Ferguson afin que son département soit considéré comme une “agence de police légitime, efficace et professionnelle”.

“En gardant cela à l'esprit, nous devons aussi nous rappeler que les officiers de police sont recrutés parmi les êtres humains”, a déclaré Doyle. “Cela signifie qu'il y aura des occasions où des erreurs seront commises, et malheureusement, notre objectif et notre travail consistent à minimiser ces erreurs.”

Un cri de ralliement humble

Darren Wilson, l'officier qui a tiré et tué Mike Brown, n'a jamais été inculpé pour le meurtre de l'adolescent.

Solomon a déclaré qu'à son avis, l'une des raisons pour lesquelles le pays n'a pas encore traité de manière significative le problème des meurtres de police est que “nous n'avons tout simplement pas répondu de manière humaine à l'articulation simple : ‘S'il vous plaît, laissez les vies noires compter’”.

Il a déclaré qu'il existe des politiques spécifiques qui auraient pu être mises en place pour empêcher la mort de Brown ou de quelqu'un comme Massey, mais qu'il manque de volonté politique.

“C'est le cri de ralliement le plus humble et le slogan le plus simple que l'on puisse imaginer, ‘Hé, j'aimerais que vous me traitiez comme si ma vie comptait’”, a déclaré Solomon. “Mais il y a toute une machine politique en ce moment dédiée à... transformer leur activisme en comportement le plus radical, le plus sordide et le plus violent.”

Peu de temps après la mort de son fils, Michael Brown Sr. a fondé une organisation portant son nom, “Choisi pour le changement”, où il et sa famille ont passé la dernière décennie à contacter des pères et des familles qui ont connu des pertes traumatiques.

Michael Brown Sr. a reconnu que le département de police de Ferguson avait fait des progrès au fil des ans, mais il a comparé ces changements à un “rebranding”.

“Ils ont essayé de faire différentes choses, des caméras corporelles, plus de contrôles d'identité”, a-t-il déclaré lors de l'interview sur les réseaux sociaux plus tôt cette semaine. “Il y a juste beaucoup de cancer dans ce système qu'ils ne peuvent pas changer simplement en changeant de visage, ils doivent changer le système entier.”

“On ne peut pas effacer ce qui s'est passé ici. C'est de l'histoire.”

