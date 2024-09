- Une dame âgée de 92 ans abandonne sa librairie de Sylt.

La fameuse "Bibliothèque Trésor" située sur Sylt continuera de fournir des livres aux insulaires et aux Allemands de tout le pays. Au bord de la fermeture en raison de l'absence d'un successeur approprié l'an dernier, la propriétaire du magasin, Hildegard Steiner-Schwarz, maintenant âgée de 92 ans, a partagé sa fatigue avec dpa. Cependant, la prise de pouvoir prochaine de Caroline Ditting à la fin de 2024, une femme du même âge que le magasin lui-même, apporte de l'optimisme pour l'avenir.

C'était un matin de septembre étonnant quand "elle" est entrée, le soleil brillait et l'énergie était palpable. Elle a demandé de l'aide, et c'est ainsi qu'elle est restée, a raconté Steiner-Schwarz. En faisant fonctionner le magasin de Keitum, adjacent à la mer des Wadden, pendant 45 ans, Steiner-Schwarz a servi des clients réguliers célèbres tels que Rudolf Augstein, Axel Springer, Richard von Weizsäcker et Wolfgang Schäuble.

Sur Instagram, ces deux dames partagent des recommandations de livres

Le petit chien saucisse d'Elsa de Ditting, avec son pelage distinctif, est une figure familière dans le magasin. During her stay on Sylt last year, the 45-year-old Ditting felt a deep sorrow and desired to extend her visit. What started out as spur-of-the-moment help in the shop turned into a transformative decision. They now consistently promote book suggestions on their newly established Instagram account.

