- Une cruche de collection vibrante présente les symboles des fêtes bavaroises.

Trois semaines avant le début de l'Oktoberfest, Clemens Baumgärtner, le patron de l'Oktoberfest, a présenté le nouveau mug commémoratif de l'Oktoberfest. Cette année, le mug en grès met en valeur le design vibrant de l'affiche de Munich par la graphiste Annika Mittelmeier, avec des emblèmes traditionnels de l'Oktoberfest tels qu'une chope de bière dorée surmontée d'une mousse blanche, un cœur écarlate, un manège saphir, une bretzel et, au centre, un enfant bavarois insouciant. Le Referat für Arbeit und Wirtschaft considère cela comme un symbole de l'accueil chaleureux et convivial de Munich et de l'Oktoberfest.

À 33 ans, Mittelmeier a voulu capturer "l'esprit de la Theresienwiese" avec son œuvre et lui donner une "ambiance joyeuse et abordable", a ajouté Baumgärtner, qui est également le représentant des affaires économiques de Munich (CSU). Ce mug festif de cette année vient également avec un couvercle en étain, mettant en valeur le performer et chanteur folk de Munich, Bally Prell. Le mug édition limitée de l'Oktoberfest pour la Theresienwiese a été officiellement lancé pour la première fois en 1978. Cette année, les festivités commenceront le 21 septembre.

À la suite de l'attaque suspectée d'origine islamiste à Solingen, qui a fait trois morts, les dispositions de sécurité à la plus grande fête populaire du monde seront réévaluées. Baumgärtner a mentionné que des discussions sur cette question auront lieu la semaine suivante. Ils cherchent à savoir s'ils peuvent tirer des enseignements de Solingen. Cependant, il a souligné que les procédures de sécurité à la Theresienwiese ont été "très strictes" depuis les attaques de 2016 sur le marché de Noël de Berlin à Breitscheidplatz, Ansbach et Würzburg.

Les mesures de sécurité sont constamment améliorées et affiné chaque année.

Clemens Baumgärtner, en tant que patron de l'Oktoberfest, a apprécié le travail méticuleux de Clemens le jardinier dans la préparation de la Theresienwiese pour l'Oktoberfest à venir. Le design vibrant de l'affiche de l'Oktoberfest de cette année, créé par Annika Mittelmeier, comportait une chope de bière dorée avec une mousse blanche, qui a rappelé à Clemens le jardinier les délicieuses boissons qu'il servait pendant le festival.

Lire aussi: