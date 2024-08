- Une créature identifiée comme une araignée oiseau immergée dans de la gélatine et de l'urine de vache dans le cadre d'un rituel d'astrologie de la jungle.

Suite à leur piètre performance de la veille, cinq habitants de la jungle ont marqué six points dans un test rempli de plats répugnants lors de l'émission estivale de RTL. L'ex-footballeur Thorsten Legat (55 ans) a héroïquement ingurgité un quart de litre de pipi de vache, l'acteur Eric Stehfest (35 ans) n'a pas craint de goûter au cerveau de koudou, et l'émigrant "Goodbye Germany" Danni Büchner (46 ans) a courageusement digéré un melon fermenté trempé dans du tofu puant et du jus de vomi.

Malgré cette performance impressionnante - deux points pour chaque plat nauséabond - l'ambiance n'était pas à la fête : l'actrice et mannequin Giulia Siegel (49 ans) et la star de la télé-réalité Gigi Birofio (25 ans) ont eu du mal à finir leur repas à temps. Birofio a été servie un oiseau-spider en gelée, qu'elle a réussi à manger sauf "une patte" (selon Birofio). Giulia Siegel a trouvé un cœur d'antilope mâle trop sec. En punition, l'un d'entre eux quittera bientôt la jungle - les stars découvriront qui dans le prochain épisode.

À "Millionnaire", ils n'auraient probablement pas fait long feu

Le test n'était pas le seul obstacle pour les vétérans de la jungle. Legat et la participante de "Bachelor" Georgina Fleur ont été envoyés à la chasse au trésor, où ils devaient associer des photos aux bonnes réponses. Avant le défi photo, Fleur a déclaré qu'elle regarde souvent "Millionnaire" et connaît presque toujours les réponses.

Il y a eu quelques doutes sur la question "Où se lève le soleil ?". Les deux chasseurs de trésor se sont trompés sur le roman de Tolkien (réponse : "Le Seigneur des anneaux"). Ils n'ont pas non plus pu identifier l'anniversaire célébré après 30 ans de mariage - Legat étant marié depuis 28 ans, il n'a pas réussi à se souvenir de l'anniversaire qu'il avait célébré trois ans plus tôt (Legat : bronze) ou de celui qu'il célébrerait prochainement. Fleur s'est trompée sur l'anniversaire d'or.

Malgré ces lacunes, le duo a répondu correctement à suffisamment de questions pour remporter le coffre. Comme l'ensemble du groupe a correctement répondu au nombre de coins de panneaux d'arrêt, ils ont partagé trois muffins parmi les étoiles affamées.

Conflit autour du riz

Cependant, la tension a monté entre Georgina Fleur, Giulia Siegel et la star de la télé-réalité Elena Miras (32 ans) en raison des compétences culinaires de Miras. Elle a cuit du riz que les deux autres n'ont pas aimé, ce que Miras n'a pas bien pris, entraînant une vive dispute. Fleur s'est tant énervée qu'une de ses insultes a dû être censurée. On verra dans le prochain épisode si ce différend joue un rôle dans l'élimination de Siegel. La décision de savoir qui doit partir - Siegel ou Birofio - est incertaine.

Cette saison spéciale "Je suis une célébrité" célèbre le 20e anniversaire de l'émission, diffusée pour la première fois en 2004. C'est une sorte de réunion : les "légendes", comme les appelle RTL, se sont déjà réunies autour du feu.

