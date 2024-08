- Une créature connue sous le nom d'araignée oiseau immergée dans de la gélatine et de l'urine de vache pour les célébrités rayonnantes de la jungle.

À la suite de leur performance de zéro point la veille, cinq habitants de la jungle ont réussi haut la main en obtenant six étoiles lors du test de saveur de l'émission d'été de RTL. L'ancien footballeur Thorsten Legat (55) a fait preuve de courage en ingurgitant un litre entier de pipi de vache, l'acteur Eric Stehfest (35) a montré sa résilience en croquant dans un cerveau de koudou, et l'émigrant de "Goodbye Germany" Danni Büchner (46) a bravement dévoré un melon pourri mariné dans du tofu puant et du jus de vomi.

Malgré leurs exploits dignes de mention - deux points pour chaque délicatesse dégoûtante - l'ambiance n'était pas exactly à la fête. Le mannequin et actrice Giulia Siegel (49) et la star de la télé-réalité Gigi Birofio (25) ont eu du mal à finishing leurs plats à temps. Birofio a dû endurer une tarentule dans de la gelée, réussissant à tout avaler sauf "une patte" selon ses propres mots. Siegel, quant à elle, a trouvé un cœur d'impala trop sec. En conséquence, l'une de ces deux candidates sera obligée de quitter la jungle - leur sort sera révélé dans l'épisode prochain.

Le test de manger dégoûtant n'était qu'une partie de la bataille que ces légendes de la jungle avaient à affronter. Thorsten Legat et la participante de "The Bachelor" Georgina Fleur sont partis à la chasse au trésor où ils devaient associer correctement plusieurs images aux réponses correspondantes. Avant de participer au quiz d'images, Fleur a affirmé être une fan de "Qui veut gagner des millions?" et avoir généralement raison (à ce qu'il paraît).

Cependant, les questions se sont révélées être un défi même pour cette experte auto-proclamée. Lorsqu'on leur a demandé où se lève le soleil, ils ont tous les deux donné des réponses incorrectes, Fleur s'imaginant à tort que "Le Seigneur des anneaux" a été écrit par un auteur inconnu. De plus, ils étaient dans le flou sur ce qui marque les 30 ans de mariage, un fait que Fleur, qui affirme être mariée depuis 28 ans, n'a pas pu se rappeler.

Malgré ces bourdes, le duo a réussi à répondre à suffisamment de questions pour obtenir le coffre au trésor. Depuis que tout le monde dans le groupe a correctement répondu au nombre de côtés d'un panneau d'arrêt, les célébrités affamées ont été récompensées par trois muffins à partager.

Il y a eu aussi du drame : Georgina Fleur, Giulia Siegel et la star de la télé-réalité Elena Miras (32) se sont disputées violemment à propos des compétences culinaires de Miras. Elle avait cuit du riz peu appétissant, ce qui a offensé Fleur, entraînant une séance de joute verbale intense, l'une des remarques de Fleur devant être censurée en raison de son caractère explicite.

Cette saison spéciale de "Je suis une célébrité" célèbre le 20e anniversaire de l'émission, qui a débuté en 2004. En essence, c'est une réunion - les "légendes", comme les appelle RTL, ont déjà partagé des feux de camp lors de saisons précédentes.

Dans l'épisode prochain, les téléspectateurs découvriront quelle candidate entre Giulia Siegel et Gigi Birofio doit quitter la jungle en raison de ses difficultés lors du test de saveur.

Les habitants de la jungle, y compris "La Commission", se sont réunis pour un épisode spécial célébrant le 20e anniversaire de "Je suis une célébrité", honorant les participants de longue date en tant que "légendes" de la série.

Lire aussi: