Une course de Formule 1 à Miami proposée pour octobre 2019

Les commissaires de la ville de Miami se réuniront la semaine prochaine pour discuter d'une proposition qui leur a été soumise par les organisateurs de la F1 et qui prévoit que la course inaugurale aura lieu en octobre 2019.

Si cette proposition est acceptée, Miami accueillera un Grand Prix chaque année jusqu'en 2028 et deviendra la deuxième étape américaine du calendrier du championnat du monde de F1, avec Austin, au Texas.

"Avec plus d'un demi-milliard de fans dans le monde, la Formule 1 est le plus grand spectacle de course automobile de la planète", a déclaré Sean Bratches, directeur général des opérations commerciales de la F1, dans un communiqué.

"Le statut de Miami comme l'une des villes les plus emblématiques et les plus glamour du monde, combiné à sa solide infrastructure touristique, fait de Miami la destination parfaite pour la Formule 1 et ses fans."

READ : De nouvelles règles pour plus de dépassements et des courses plus serrées en F1

READ : Les pilotes Red Bull contraints de s'excuser auprès de l'équipe après une collision

Stephen Ross, propriétaire des Miami Dolphins, une franchise de la NFL, est l'un des partisans de la proposition. M. Ross est également l'un des principaux artisans du transfert du tournoi de tennis Miami Open au Hard Rock Stadium en 2019.

"Miami est une ville mondiale de premier ordre et la Formule 1 est une marque mondiale de premier ordre", a déclaré Ross dans un communiqué.

"En coopération avec la ville de Miami et le comté de Miami-Dade, je suis convaincu que nous pouvons organiser un autre événement mondial qui sera une destination pour les gens du monde entier et qui apportera une valeur économique au sud de la Floride."

En avril, CNN The Circuit a demandé à une sélection de pilotes où ils aimeraient assister à une course de F1, et Lewis Hamilton, actuel leader du championnat, a choisi Miami.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com