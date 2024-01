Une cour d'appel retarde la création d'un tribunal d'État dans la capitale du Mississippi, majoritairement peuplée de Noirs.

CNN a obtenu une ordonnance déposée dimanche par la cour d'appel des États-Unis pour le cinquième circuit, qui accorde un sursis administratif temporaire jusqu'à vendredi midi.

Une audience est prévue mercredi devant le juge de district Henry Wingate, qui a rejeté dimanche les demandes d'arrêt de la création du tribunal d'État et a écrit dans sa décision : "Cette cour ne comprend pas pourquoi le système de justice pénale de Jackson est dans l'état déplorable où il se trouve, avec un rôle surchargé qui oblige les défendeurs à abandonner toute idée de jugement rapide".

Le juge a refusé d'accéder à une demande d'arrêt de la promulgation de la nouvelle loi au motif qu'aucun des plaignants n'a démontré qu'il serait personnellement lésé par la nomination des nouveaux juges. L'ordonnance du juge n'a pas abordé le fond des allégations des plaignants concernant la motivation raciale de la loi.

Leprojet de loi 1020 de la Chambre des représentants, que le gouverneur Tate Reeves a promulgué en avril 2023, empêcherait les habitants de Jackson d'élire des juges dans les limites d'un district créé par l'État et appelé "le district d'amélioration du complexe du Capitole", qui comprend le bâtiment du Capitole de l'État, le centre-ville et l'université d'État de Jackson.

Le projet de loi permettrait au président de la Cour suprême de l'État de nommer les juges et au procureur général de l'État de nommer les procureurs. CNN a précédemment rapporté que les deux fonctionnaires sont blancs et conservateurs, contrairement aux 82 % de résidents noirs ou afro-américains de la ville, selon les dernières données du Bureau du recensement des États-Unis, qui ont historiquement voté en grande partie pour des candidats libéraux.

"Nous apprécions la réflexion et l'ordonnance du juge Wingate", a déclaré un porte-parole du procureur général du Mississippi, Lynn Fitch, dans un communiqué transmis à CNN. "Nous serons prêts à défendre cette loi en appel et à exercer nos fonctions pour aider à protéger les habitants de Jackson contre la criminalité étouffante et suffocante qui sévit dans la ville."

En avril 2023, la NAACP a intenté une action en justice devant un tribunal de district américain contre Reeves, Fitch et une poignée d'autres dirigeants de l'État. L'action en justice qualifiait certaines parties de la loi HB 1020 de "schéma racialement discriminatoire à l'égard de Jackson, Mississippi, dont la population est majoritairement noire".

CNN a contacté M. Reeves pour obtenir des commentaires, ainsi que le maire de Jackson et la NAACP.

