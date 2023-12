Une cour d'appel autorise l'entrée en vigueur de la loi californienne restreignant le port d'armes dissimulées dans les lieux publics

La loi - Senate Bill 2 - avait été bloquée la semaine dernière par une injonction du juge de district Cormac Carney, mais un panel de trois juges a déposé samedi une ordonnance bloquant temporairement cette injonction, ouvrant ainsi la voie à l'entrée en vigueur de la loi.

La Cour a prononcé un sursis administratif, ce qui signifie que les juges d'appel n'ont pas examiné le fond de l'affaire, mais a retardé l'ordonnance du juge afin de donner à la Cour plus de temps pour examiner les arguments des deux parties. "En accordant un sursis administratif, nous n'avons pas l'intention de limiter de quelque manière que ce soit l'examen du bien-fondé de ces appels par le jury", ont écrit les juges.

La loi, qui fait partie d'une série de mesures de contrôle des armes à feu signées par le gouverneur de Californie Gavin Newsom en septembre, s'applique aux personnes titulaires d'un permis de port d'arme dissimulé. Lorsqu'il a signé les lois sur les armes à feu en septembre, M. Newsom a cité les fusillades qui ont eu lieu dans tout le pays et qui ont fait plus de 100 morts dans les 72 heures précédant la signature.

La nouvelle loi interdit le port d'armes à feu dissimulées dans un certain nombre de lieux en Californie, notamment les lieux de culte, les bibliothèques publiques, les parcs d'attractions, les zoos et les manifestations sportives. La California Rifle and Pistol Association et Gun Owners of America, parmi d'autres plaignants, ont contesté la loi. Le juge Carney avait convenu avec les plaignants que la nouvelle loi était trop large, déclarant dans son ordonnance d'injonction qu'elle "transformait presque tous les lieux publics de Californie en 'lieux sensibles'".

Le juge Carney a qualifié la portée de la nouvelle loi de "radicale, répugnante pour le deuxième amendement et défiant ouvertement la Cour suprême".

Dans un communiqué publié à la suite de la décision de M. Carney, le gouverneur a déclaré que les lieux où le port d'armes dissimulées serait interdit en vertu de la nouvelle loi sont des espaces "qui devraient être sûrs pour tous".

Cette décision qualifie outrageusement de "répugnants" les efforts de la Californie en matière de sécurité des armes à feu, étayés par des données, a déclaré M. Newsom à CNN. "Ce qui est répugnant, c'est cette décision qui donne le feu vert à la prolifération des armes à feu dans nos hôpitaux, nos bibliothèques et nos aires de jeux pour enfants - des espaces qui devraient être sûrs pour tous.

Zoe Sottile, Nouran Salahieh, Cindy Von Quednow et Josh Campbell ont contribué à ce reportage.

