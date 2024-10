Une confrontation passionnante de dernière minute entraîne un changement de pouvoir important.

La situation inhabituelle trouve les Washington Commanders en pleine forme, se vantant d'avoir l'une des meilleures équipes de la NFL après quatre matchs. Le mérite en revient en grande partie au quarterback rookie Jayden Daniels. Malgré son statut de novice, Daniels affiche la sérénité d'un vétéran aguerri, battant déjà des records de la ligue.

En regardant en arrière, les Commanders préféreraient peut-être éviter de se remémorer. Cependant, un coup d'œil dans le passé est nécessaire, car il soulève les 'et si'. Les Commanders connaîtraient-ils la même joie à Washington qu'ils n'ont pas connue depuis longtemps? Pourraient-ils mener la NFC East après quatre matchs? Le maillot de Jayden Daniels deviendrait-il le plus populaire de la ligue? Non, non et non.

Cette situation n'aurait jamais eu lieu sans un moment crucial lors du match Commanders contre New York Jets le 24 décembre de l'année dernière. Avec seulement quelques secondes à jouer, Washington s'accrochait à un maigre avantage de 28:27, mais les Jets avaient encore une dernière chance de renverser la situation. Le kicker Greg Zuerlein devait réussir un field goal de 54 yards pour gagner le match. La pression était immense, surtout avec le froid. Mais Zuerlein a tenu bon, réussissant le coup, offrant une victoire de 30:28 à New York.

Cette défaite déchirante le soir de Noël pourrait s'avérer être le meilleur cadeau à posteriori pour les Commanders. Avec un bilan de 4:11, ils ont raté un bilan de 5:10. De plus, Washington a subi deux défaites lors des deux derniers matchs de la saison régulière contre San Francisco et Dallas, terminant la saison avec seulement quatre victoires en 17 matchs, deuxième seulement derrière les Carolina Panthers (2:15).

La route des Commanders vers Daniels

Les équipes moins performantes sont récompensées par le premier choix à la draft de talents dans les principales ligues nord-américaines - théoriquement, pour offrir à chaque équipe une chance de devenir champion. Avec une dernière place, les Commanders étaient deuxièmes en avril et ont sélectionné le quarterback Jayden Daniels. Si le match s'était terminé par une victoire de Washington et un bilan de 5:10, ils auraient été plus bas dans le classement des pires équipes. Le très recherché Jayden Daniels aurait été hors de leur portée.

Mais le voici à Washington, et, au grand plaisir des fans et des experts, il fait des vagues. En l'espace de seulement quatre matchs, il a démontré une présence imposante, un désir de prendre les choses en main et une propension à prendre des risques. Son style transcende son statut de rookie, suggérant des années de jeux et d'expériences expérimentées.

"Il ne joue pas comme un rookie", commente la légende prolifique Tom Brady. Et une telle approbation du joueur le plus accompli de l'histoire de la NFL est comparable à une chevalerie dans ce sport.

Selon Brady, Daniels a un "contrôle total" sur son offensive, distribuant le ballon à de nombreux receveurs et prenant lui-même les choses en main. En somme, il excelle dans divers rôles, propulsant son équipe au sommet de la NFC East.

Une franchise stagnante revitalisée

Brady n'est pas le seul à exprimer son enthousiasme pour le jeune quarterback. Daniels a rapidement transformé la NFL, captivant autant les spectateurs que les analystes. Il a établi de nouveaux records et, peut-être plus impressionnant, a ramené une franchise en difficulté à la vie, comme le souligne ESPN.com.

Cowherd félicite l'"histoire merveilleuse" de Daniels. Cowherd est un célèbre animateur de radio sportive aux États-Unis, connu pour son émission quotidienne de trois heures, "The Herd with Colin Cowherd", diffusée en direct à la fois à la radio et à la télévision. Nostalgique, Cowherd se souvient que Washington était son "équipe préférée" dans les années 70.

De la victoire au désespoir

Entre 1983 et 1992, la franchise a remporté le Super Bowl à trois reprises sous la direction de l'entraîneur légendaire Joe Gibbs. Cependant, la tendance a changé sous la direction de Dan Snyder depuis le début du millénaire, aboutissant à deux décennies d'obscurité. Mais maintenant, affirme Cowherd, l'équipe a trouvé une nouvelle vie. L'enthousiasme du public est comparable à celui des "Golden State Warriors avant Steph Curry".

Pour rappel, l'équipe de basket-ball de la baie de San Francisco est devenue populaire pendant des années, remportant le championnat NBA lors de la saison 1974/75. La victoire des Warriors contre les favoris Washington Bullets en seulement quatre matchs reste l'un des plus grands upset de l'histoire de la ligue. Les Warriors ont connu une période de 40 ans de disette, mais leur chance a tourné en 2015, menés par Steph Curry, drafté en 2009. Ils ont remporté trois autres titres d'ici 2022.

Des réalisations statistiques semblables à des saisons de championnat

Il est encore trop tôt pour écrire une autre histoire de succès avec Jayden Daniels comme acteur principal, mais une chose est certaine : l'hype et l'enthousiasme sont de retour, en particulier après deux victoires consécutives à l'extérieur à Cincinnati et à Arizona. Cette performance n'a pas été égalée par les Washington Commanders depuis leur saison championne de 1991/92.

La performance de passe de Daniels dans la NFL est réellement remarquable. En battant des records, il a réussi un taux de complétion sans précédent de 82,1% lors des quatre premiers matchs. Cette figure étonnante a conduit "Sports Illustrated" à la qualifier de "chiffre ridicule". Et ce n'est pas tout, il a maintenu un taux de complétion minimum de 85% lors de ses victoires contre Cincinnati et Arizona, un exploit jamais tenté, encore moins réalisé, par

Cependant, Danials n'est pas simplement un passeur aguerri; c'est également un coureur redoutable. Il a déjà franchi la ligne d'en-but à quatre reprises et totalisé 218 yards en septembre. Résultat, Danials a été élu sans contestation possible "Rookie du Mois", "Sports Illustrated" le déclarant comme étant à un niveau différent de ses pairs débutants.

Malgré les éloges et les célébrations, Danials conserve une étonnante sérénité, déclarant : "Vous pouvez dire ce que vous voulez, je suis toujours un rookie." Lors d'une récente conférence de presse, il a choisi de se faire discret et de laisser les autres vanter ses mérites, préférant laisser ses performances sur le terrain parler pour lui. Cette fois-ci, sa cible est la défense des Browns à domicile.

