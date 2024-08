- Une concentration intense sur le début de la fille de Violet à l'université

Rumeurs sur Ben Affleck (52) et sa supposée séparation d'avec sa femme Jennifer Lopez (55) persistent. Actuellement, Affleck est reportedly entièrement consacré à sa fille Violet (18), née de son premier mariage avec Jennifer Garner (52). Violet se prépare à commencer ses études à l'illustre université Yale. Selon "People" magazine, une source anonyme, Affleck est "totalement impliqué dans la préparation de Violet pour cette transition". Ils ajoutent : "C'est un événement important pour toute la famille, et ils ont tous été très joyeux ces dernières semaines."

Garner-Affleck : Découverte de la ville universitaire

Ce week-end, la famille Garner-Affleck a exploré la région. Ben Affleck, Jennifer Garner et Violet ont été vus ensemble à New Haven, Connecticut, où se trouve l'université Yale. Fin (15), un autre enfant issu de Garner et Affleck, était également présent. Leur fils Samuel (12) manquait à l'appel pour ce voyage.

Ben Affleck avait l'air plus détendu qu'il ne l'avait été depuis longtemps pendant leur visite sur la côte Est. Des photos publiées par le Daily Mail britannique montrent le directeur habituellement sérieux qui semble paisible et souriant.

Visite pour l'anniversaire de Jennifer Lopez

Récemment, Ben Affleck a célébré son 52ème anniversaire lors d'une petite fête en Californie. Jennifer Garner et leurs enfants lui ont rendu visite dans sa location.

Jennifer Lopez est également censée avoir rendu visite à son ex-mari. Cependant, son séjour a été bref, et plus tard dans la soirée, elle a assisté à un concert de Bruno Mars (38) avec ses amis.

