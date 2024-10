Une comète imminente sera visible sans avoir besoin d'aide télescopique.

Ce n'est pas seulement pour les passionnés de l'observation des étoiles que la mi-octobre offre un spectacle intriguant dans le ciel nocturne. Le coma de Tsuchinshan-Atlas se dirige vers la Terre et peut être observé à l'œil nu. Ayant déjà croisé le soleil, sa queue pourrait être particulièrement remarquable.

Venant des confins les plus éloignés de notre système solaire, cet invité céleste devrait être facilement visible de l'Allemagne à l'œil nu. Parfois appelé C/2023 A3, le coma de Tsuchinshan-Atlas se dirige actuellement vers la Terre. Initialement, son observation depuis l'Allemagne est plus adaptée aux astronomes amateurs expérimentés, selon Carolin Liefke du Haus der Astronomie à Heidelberg. Du début de la semaine jusqu'au week-end, cet astre cosmique peut être vu à l'est avant l'aube, sa visibilité s'améliorant au fil des jours.

Grâce à son approche : entre le 5 ou 6 octobre, le coma disparaîtra du ciel à l'aube et se rapprochera du soleil pendant quelques jours avant de réapparaître dans le ciel du soir. Son trajet croisera la vue du Satellite Héliographique et Héliophysique (SOHO) pendant cette phase. L'observation n'est possible que par le satellite, car le soleil éblouissant est masqué par un disque au centre de l'image pendant l'enregistrement.

Autour du 11 octobre, l'invité devrait être facilement visible en Allemagne à l'œil nu - une vue dégagée vers l'ouest à la tombée de la nuit est idéale, surtout depuis un endroit peu éclairé. Étant donné que le coma a récemment croisé le soleil et perd donc une grande quantité de matière, sa queue pourrait être particulièrement brillante, suggère Liefke.

La période d'observation optimale est prévue du 12 au 14 octobre. Le 13 octobre, le coma atteindra son point le plus proche de la Terre, à environ 70 millions de kilomètres - à peu près la moitié de la distance entre la Terre et le soleil. À partir de novembre, il est peu probable qu'il reste visible à l'œil nu. Cependant, la visibilité exacte ne peut être prédite avec certitude, souligne Liefke.

Le coma de Tsuchinshan-Atlas a été identifié au début de 2023 - son nom est dû aux installations de télescopes en Chine et en Afrique du Sud qui l'ont repéré en premier. Cet astre appartient à la catégorie des comètes non périodiques, qui, si elles reviennent, le font après de très longs intervalles de temps. "Le coma de Tsuchinshan-Atlas est peu susceptible de revenir prochainement", déclare Liefke. Originaire du nuage d'Oort, une étendue d'objets dispersés situés aux limites les plus éloignées de notre système solaire, la dernière fois qu'un éclat similaire a été observé était pendant l'été 2020 par le coma de Neowise (C/2020 F3).

Profitant de son approche de la Terre, même les débutants en observation des étoiles en Allemagne pourront repérer la queue resplendissante du coma de Tsuchinshan-Atlas à partir du 11 octobre environ. Étant donné que cet invité céleste a récemment croisé le soleil et continue de perdre de la matière, sa queue pourrait briller vivement contre le ciel crépusculaire, offrant un spectacle impressionnant pour les observateurs d'étoiles.

Lire aussi: