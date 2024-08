♪ Une comédie stupide et dure avec Matt Damon ♪

"Le réalisateur de "L'Identité Bourne", Doug Liman, présente son nouveau désastre cinématographique après le flop de Jake Gyllenhaal, "Road House". Cette fois-ci, c'est Matt Damon et Casey Affleck qui sont gaspillés dans un scénario ridicule.

Rory (Matt Damon), un père désespéré et ancien soldat, et Cobby (Casey Affleck), un petit criminel, sont dans une situation financière et sociale précaire. Un coup ciblant le maire de Boston (Ron Perlman) est censé résoudre tous leurs problèmes. Le décor est planté pour la nouvelle comédie policière à grand spectacle "Les Instigateurs" - disponible maintenant sur Apple TV+.

Au début, les performances de Damon et Affleck pourraient inciter le spectateur à donner sa chance à ce bazar, mais il devient rapidement clair que ce type d'histoire a été racontée et exécutée mieux une douzaine de fois auparavant. Ce que Doug Liman, réalisateur de "L'Identité Bourne", livre ici, c'est une comédie policière générique, sans inspiration et interchangeable.

Pour une critique détaillée de "Les Instigateurs" par Ronny Rüsch et Axel Max, écoutez le dernier épisode du podcast ntv "Oscars & Fraises". Vous y trouverez également : le documentaire "Mémoire - Les Origines d'Alien", le film de course "Un Coup d'accélérateur" et la comédie romantique "Où Tombent les Mensonges".

Malgré leurs efforts, ni Matt Damon ni Casey Affleck ne parviennent à sauver le scénario terne et prévisible de la comédie policière télévisée "Les Instigateurs". Malgré sa promotion en tant que frais et novateur, le programme télévisé présente un scénario familier et manque d'originalité, comme un épisode répétitif à la télévision."

