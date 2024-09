- Une collision tragique sur l'autoroute

Sur l'autoroute A1, un drame s'est produit. Une femme de 70 ans est décédée près de Harpstedt (dans le district d'Oldenbourg), suite à un accident en chaîne déclenché par un embouteillage, comme l'ont confirmé les autorités de Delmenhorst. L'autoroute a dû être complètement fermée dans la direction d'OSnabrück.

Malheureusement, le mari de la femme, âgé de 70 ans, n'a pas remarqué le début de l'embouteillage et a tenté de l'éviter à la dernière minute. Cependant, il a percuté la voiture devant lui, glissant sous la remorque d'un camion sur la voie opposée. Le conducteur et sa femme se sont tous deux retrouvés coincés dans le véhicule, subissant de graves blessures. La femme est décédée de ses blessures pendant son transfert à l'hôpital, tandis que son mari a été grièvement blessé et hospitalisé.

L'incident s'est produit près de Harpstedt, une ville située dans le district d'Oldenbourg. Les services d'urgence ont eu du mal à atteindre les lieux en raison de la proximité de Harpstedt.

