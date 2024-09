- Une collision regrettable impliquant trois véhicules à moteur

Dans un grave accident de la route survenu à Rastatt, un décès et un blessé grave ont été à déplorer. Selon les autorités, deux véhicules sont entrés en collision frontale, et un troisième a également été endommagé. Les raisons précises de cet incident tragique n'ont pas encore été établies. Les autorités ont entamé une enquête et ont dépêché un expert en collisions routières sur les lieux.

