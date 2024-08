- Une collision mortelle sur le pont du Rhin fait un mort et six blessés.

Sur le pont du Rhin âgé de Leverkusén, où l'A1 traverse le Rhin, un grave incident s'est produit un jeudi matin, faisant un mort et plusieurs blessés. Selon un représentant des pompiers, un travailleur de la construction a perdu la vie et deux autres se trouvent dans un état critique en raison d'un accident du travail. Quatre travailleurs ont subi des blessures légères, et vingt-cinq témoins de l'incident sont actuellement pris en charge par les services d'urgence. Selon "Express.de", un hélicoptère pour les opérations de sauvetage a été déployé et a transporté l'une des personnes gravement blessées à l'hôpital.

Démolition du pont du Rhin de Leverkusén

Actuellement, l'ancien pont du Rhin de Leverkusén est en cours de démolition. Le représentant des pompiers n'a pas encore révélé la cause de l'accident du travail. Les détails de l'incident restent flous. Il est possible que quelque chose ait cédé ou se soit détaché pendant les opérations de levage. Les pompiers doivent d'abord sécuriser le site avant que la police ne puisse commencer son enquête. L'intégrité structurelle du pont est intacte.

Le pont du Rhin de Leverkusén très utilisé est actuellement en cours de reconstruction, car l'ancien pont était usé. La première nouvelle section a été ouverte à la circulation automobile au début du mois de février, après des années de travaux de construction laborieux. Ensuite, même les véhicules lourds ont été autorisés à traverser le pont. Une fois que les travaux de démolition seront terminés, la deuxième section du pont sera construite.



