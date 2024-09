Une collision intense déclenche une alarme importante à Schalke 04.

Une fois de plus, le poids lourd historique du football, FC Schalke 04, se retrouve au bord du licenciement de son entraîneur. Karel Geraerts est en conflit avec le directeur du recrutement du club, Ben Manga. La tension est palpable et une réunion pour résoudre le problème n'a pas encore eu lieu, en raison des congés de Manga.

La saison en cours ne fait que commencer, avec seulement six matchs joués, et le club traditionaliste FC Schalke 04 retombe dans ses vieux travers : le siège de l'entraîneur est à nouveau vacillant. Geraerts, à la tête de l'équipe depuis onze mois, doit faire face à deux défis. Le coach belge se prépare à une nouvelle lutte contre la relégation, ayant remporté seulement quatre points lors des quatre premières rencontres de deuxième division. Et le nouvel homme fort, Manga, a ouvertement critiqué sa gestion.

"La pression à Schalke n'est pas nouvelle", a déclaré Geraerts avant le match de vendredi (18h30 sur Sky et en direct sur ntv.de) contre Karlsruhe, un match qui revêt une importance particulière pour lui et qui pourrait être son 32e et dernier match officiel en tant qu'entraîneur. Son parcours à Schalke a commencé par une défaite 0-3 contre KSC. "J'ai vu des choses qui m'ont surpris", a-t-il rappelé.

Geraerts a besoin d'une victoire urgemment

Si une situation similaire se reproduit vendredi au Wildpark, cela pourrait également être le dernier match de Geraerts en tant qu'entraîneur de Schalke. Et le club pourrait effectuer son 33e changement d'entraîneur depuis le début du millénaire. "Si la position de l'entraîneur est remise en question, je ne peux pas l'arrêter", a déclaré Geraerts. "Lorsque les choses ne vont pas bien, il y a beaucoup de discussions, mais la seule solution est de gagner trois points." Cette solution a été appliquée onze fois sous sa direction, mais seulement une fois cette saison.

Le fait que les critiques viennent de l'intérieur et soient rendues publiques n'aide pas non plus. Manga, le scout recruté en mai avec son équipe pour servir de directeur du recrutement et du repérage, a effectué un autre grand turnover de l'équipe de Schalke avec quinze nouveaux joueurs. L'ambition de Manga est de trouver de jeunes joueurs talentueux à un prix abordable, de les développer à Schalke et de les revendre ensuite pour un profit - comme il l'a réussi avec le transfert gratuit et la vente ultérieure à 95 millions d'euros de Randal Kolo Muani d'Eintracht Frankfurt.

Ce plan a été approuvé par la direction du club, qui souhaite injecter de l'argent dans le club traditionnel en difficulté tout en visant une place dans le tiers supérieur du tableau et une promotion d'ici 2026. Cependant, Geraerts n'a montré que peu ou pas de confiance dans les découvertes de Manga, telles que les jeunes défenseurs Felipe Sanchez (Argentine) et Martin Wasinski (Belgique, tous deux 20 ans). Manga a exprimé son mécontentement en public, Reportant la responsabilité de la mauvaise performance de la saison sur Geraerts : "Il a des alternatives, il peut bricoler." Geraerts a répliqué : "Je donne tout ce que j'ai pour Schalke, et je ne joue pas

