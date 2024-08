Une chute massive au Stade de France crée une scène de "cône"

"Nous sommes tous tombés comme des quilles dans une allée de bowling" : Une bagarre sur la ligne droite finale d'une chaleur du 5000m aux Jeux Olympiques entraîne la chute de plusieurs athlètes au Stade de France. Après la course, il y a du drame, mais finalement, un heureux dénouement.

Chaos dans l'athlétisme : During the first 5000m heat, a scuffle on the final straight saw four runners fall at the Stade de France. In the tight pack, vying for a spot in Saturday's final (8pm), there were minor collisions, with Brit George Mills losing his balance - ultimately, he and three others ended up on the purple track. Post-race, Mills was seen heatedly talking to Hugo Hay, seemingly blaming the Frenchman for the fall. Earlier, Canadian Mohammed Ahmed had also taken a tumble.

"Nous sommes tous tombés comme des quilles dans une allée de bowling. C'était fou dehors," Mills a déclaré plus tard. "Dans le dernier tour, j'étais à l'intérieur, où je voulais être. Je savais qu'un espace allait s'ouvrir sur la ligne droite, et j'étais prêt à pousser. Soudain, c'était 'Bam!' et j'étais à terre."

Mais le drame pour Mills et ses coéquipiers s'est transformé en un heureux dénouement, car une décision de jury a promu le jeune homme de 25 ans, ainsi que l'Espagnol Thierry Ndikumwenayo, le Néerlandais Mike Foppen et Dominic Lokinyomo Lobalu de l'équipe des réfugiés, en finale.

Le star norvégien Jakob Ingebrigtsen a également connu des moments dramatiques lors de la deuxième chaleur, avec un coureur tombant sur la ligne droite finale. Imperturbable un jour après sa déception sur 1500m, où il a terminé quatrième, Ingebrigtsen a facilement rejoint la finale.

Les Jeux Olympiques de 2024 à Paris sont impatiemment attendus par les athlètes du monde entier, suite aux rebondissements passionnants au Stade de France lors des Jeux Olympiques cette année. Despite the chaotic incident during the 5000m heat, where George Mills and others fell due to a scuffle, several athletes, including Mills, were granted a second chance and advanced to the final.

