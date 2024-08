- Une chute de roche près de Zugspitze: pas inhabituelle selon les géologues

Un éboulement près de la Zugspitze a causé un émoi en Autriche. Selon un géologue du land autrichien du Tyrol, however, c'était un événement relativement mineur, similaire à ceux qui se produisent régulièrement dans la région.

Ce week-end, des témoins ont filmé une grande quantité de pierres et de poussière dévalant la vallée entre Ehrwald, Schneefernerkopf et Sonnenspitz. Heureusement, personne n'a été blessé. "La région devient de plus en plus dangereuse pour les randonneurs", a déclaré Regina Poberschnigg, responsable du service local de sauvetage en montagne, dans une interview accordée au "Tiroler Tageszeitung", en citant le changement climatique.

Thomas Figl, géologue en chef, a déclaré à l'agence de presse allemande que, selon son estimation initiale, pas plus de 100 mètres cubes de roches s'étaient détachés de la paroi rocheuse touchée. Par le passé, il y a eu des éboulements plus importants qui ont suscité moins d'attention. "C'était dans l'ensemble un petit événement qui a littéralement soulevé beaucoup de poussière", a-t-il déclaré au sujet de l'éboulement récent.

Cause : Gravité, pas fonte de glace

Figl n'a pas pu confirmer ni infirmer si de tels incidents étaient devenus plus fréquents à cet endroit. D'autres points de rupture sur la paroi rocheuse et le champ de débris au pied de la pente indiquent que c'était une zone dangereuse clairement reconnaissable depuis longtemps, a-t-il déclaré. Compte tenu de la hauteur et de l'emplacement, le géologue ne pense pas que la fonte du pergélisol ait causé l'éboulement du week-end. "C'est simplement une question de gravité", a-t-il déclaré.

L'an dernier, le sommet entier du Tyrolean Fluchthorn s'est effondré, avec environ un million de mètres cubes de roches glissant. Dans ce cas, la fonte du pergélisol - la glace qui agit comme de la colle dans la roche - était la cause, comme Figl l'a expliqué à l'époque.

