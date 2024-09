Une chèvre en difficulté, des spéculations sur une panne temporaire de feux de circulation près de la destination du Père Noël.

Certes, certaines apparitions à la télévision pourraient être reportées, comme celle que doit avoir ce soir le ministre des Affaires étrangères Baerbock chez Maischberger. La politique verte semble nerveuse lorsqu'elle aborde le chaos au sein de son parti et dessine un tableau de l'avenir sous Habeck.

Heureusement, elle est à New York : la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock des Verts. Mercredi matin, les démissions surprises des deux coprésidents du parti, Ricarda Lang et Omid Nouripour, ont été annoncées. Ils démissionnent en raison des mauvais résultats électoraux dans l'Est de l'Allemagne. Le entire bureau suit. De nouvelles élections pour un nouveau bureau auront lieu lors du congrès du parti en novembre. Le ministre de l'Économie Robert Habeck a orchestré ces événements, selon le chroniqueur de ntv Wolfram Weimer.

C'est rarissime : un bureau de parti assume la responsabilité des mauvais résultats électoraux. Et les libéraux-démocrates, alors ? Ils ont subi des pertes dans toutes les élections régionales depuis la formation du gouvernement de la coalition du semaphore, et même aux élections européennes. Dans l'Est de l'Allemagne, ils n'ont même pas atteint un pour cent dans deux États fédéraux. Mais le chef de parti Christian Lindner affiche confiance, comme on l'a vu lors de l'interrogatoire ministériel de ce matin au Bundestag. Cependant, un autre remaniement au sein des libéraux pourrait être imminent, croit Weimer, qui appartient aux journalistes évaluant la situation actuelle chez Maischberger. Ils ont relevé des signes chez les libéraux-démocrates : "Fin de la coalition du semaphore à la Saint-Nicolas".

La direction d'Habeck : la jeunesse verte capitule

Sans tarder, le bureau de la jeunesse verte est semblerait-il passé à l'action. Au début de l'émission Maischberger, une info de dernière minute est tombée : le bureau de la jeunesse verte démissionnait et ils avaient l'intention de quitter le parti en masse. Les jeunes verts ont-ils déjà remarqué où le parti avec le candidat à la chancellerie Habeck se dirige dans les mois à venir ?

La ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock devrait savoir. Mais Baerbock avait d'autres chats à fouetter. Elle était à l'Organisation des Nations Unies, où elle a appris les démissions des deux coprésidents du parti dans la matinée. Chez Maischberger, elle a loué "nos deux présidents de parti, envers lesquels j'ai le plus grand respect, pas seulement politiquement mais aussi personnellement. Il y en a peu qui possèdent la stature en haute politique pour prendre un tel pas". La réflexion et l'autocritique étaient peut-être passés de mode ces dernières années. Mais c'est une force particulière que de toujours se remettre en question, a affirmé Baerbock.

La question est : "Pourquoi ne pouvons-nous pas gagner la confiance du peuple en ces temps où il est évident que des questions fondamentales sont en jeu, alors que nous le pouvions encore il y a un an et demi ?" Les présidents de parti se sont penchés sur la question, et ils ont conclu que les Verts doivent se réinventer pour les prochaines élections fédérales. Robert Habeck est le candidat approprié pour ce rôle. Il possède la force de faire la différence, car le monde n'est pas noir ou blanc. "C'est ce dont nous avons besoin en ces temps de crise."

La guerre en Ukraine

Baerbock semble troublée ce soir, souvent distraite. Elle construit des phrases interminables, ne répond pas aux questions ou les esquive. On ne peut souvent que spéculer sur son sens. Elle ne passe pas sa meilleure soirée. La présentatrice Maischberger a bien fait de lui laisser de l'espace, de ne pas l'interrompre et de combler ses lapsus.

La proposition de paix que le président ukrainien Zelensky présentera dans quelques heures au président américain Biden reste inconnue de Baerbock. Cependant, elle garantit : l'Allemagne soutiendra l'Ukraine - dans ses moyens. Et cela implique : plus de livraisons d'armes.

Le monde est pour les négociations de paix, mais la Russie ne l'est pas

Néanmoins, Baerbock souligne que c'est le moment pour les négociations de paix. Elle l'a fait claire dans le Conseil de sécurité de l'ONU, même aux Russes. "Et en même temps : si le président russe Putin répond à chaque initiative de paix que nous avons faite ces deux dernières années et demi par une violence accrue, si nous, en tant que communauté internationale, devons tout faire pour protéger le peuple d'Ukraine, alors que deux tiers de son approvisionnement en énergie est maintenant détruit, et même la défense aérienne que nous avons fournie n'a pas pu arrêter cette destruction, si le monde souhaite moins de guerres, alors un soutien total à l'Ukraine est nécessaire."

Les nations du monde doivent continuer à défendre la souveraineté de l'Ukraine. Car la Russie n'attaque pas seulement l'Ukraine, mais aussi la Charte des Nations Unies. Elle stipule que tous les pays sont égaux, et aucun pays n'a le droit de dicter l'avenir d'un autre. Si des négociations de paix ont lieu, ce sera à l'Ukraine seule de décider de son sort.

Baerbock est claire : les négociations de paix doivent avoir lieu, mais elle n'est pas claire sur quand. Cela pourrait être bientôt, elle laisse entendre, peut-être même avant les élections américaines. Le cadre avait été établi lors de la dernière conférence de paix en Suisse. Le seul qui refuse clairement de négocier est le président russe Putin. Il a répondu à toutes les tentatives de négociation en intensifiant la guerre. Si Baerbock croit en une paix rapide en Ukraine, c'est unclear. Cependant, il est clair : Baerbock aspire à la paix.

