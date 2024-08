Une chasse plus sanglante à un tueur de démons

Dans "Longlegs", un jeune agent du FBI traque un tueur en série, entraînant un jeu du chat et de la souris rappelant "Le Silence des agneaux" et déjà acclamé comme le "film le plus effrayant de la décennie". Est-ce justifié?

Il est vrai que Nicolas Cage n'a pas eu beaucoup de films notables ces dernières années, de nombreux travaux étant passés inaperçus et principalement destinés à la diffusion à domicile. Cependant, avec "Dream Scenario" et maintenant "Longlegs", il est de retour au cinéma avec un film qui en vaut le prix du billet.

Si vous avez vu la bande-annonce sans lire l'intrigue de ce film d'horreur, vous pourriez être surpris de voir que Cage, l'acteur le plus connu de la distribution, apparaît à peine. Pour voir Cage en tant que tueur en série connu sous le nom de "Longlegs", il faut bravé le cinéma. Si vous êtes prêt pour un défi, car le film est déjà salué comme le "plus effrayant de la décennie". Mais de quoi s'agit-il ?

Un agent du FBI traque un tueur en série

Dans les années 1990, l'agent du FBI Lee Harker (Maika Monroe) découvre soudainement des pouvoirs psychiques qui l'aident à localiser un meurtrier recherché. Cela n'échappe pas à l'agent expérimenté Carter (Blair Underwood), qui décide d'utiliser les talents inhabituels de Harker pour résoudre enfin une affaire de meurtre de 30 ans. L'affaire implique plusieurs familles où le père tue d'abord sa femme, puis ses enfants, avant de se suicider. À chaque scène de crime, une lettre avec un code mystérieux signée "Longlegs" est trouvée, et chaque famille a une jeune fille qui a 14 ans le mois de sa mort.

La Harker introvertie parvient à décrypter les messages de Longlegs et à comprendre son mode opératoire grâce à ses pouvoirs psychiques et à une lettre personnelle du tueur (Nicolas Cage) qui l'aide à craquer le code. Pendant ce temps, Carrie Anne (Kiernan Shipka), la seule survivante des meurtres, a un message pour Harker, qui n'a que des appels téléphoniques inconfortables avec sa mère très religieuse. L'enquête reprend de plus belle, remplie de surprises sombres et de rebondissements.

Cauchemar vivant

Nicolas Cage sait deux ou trois choses sur les cauchemars, comme on a pu le voir dans "Dream Scenario", et "Longlegs" en est un aussi. Au milieu de tout cela se trouve Lee Harker, maladroite en société et physiquement fragile, qui semble avoir le mal à son cou dans sa cabane isolée. L'atmosphère du film est amplifiée par des détails subtils, la rendant encore plus oppressante. Le réalisateur Osgood "Oz" Perkins et le directeur de la photographie Andres Arochi ont fait un excellent travail dans la tradition classique de l'horreur. L'utilisation parcimonieuse mais efficace de la lumière et du son dans des lieux isolés aide à maintenir la tension tout au long du film. La performance de Monroe est également sobre mais efficace, ses expressions faciales subtiles ayant un impact fort.

Nicolas Cage, en tant que Longlegs, alias Dale Ferdinand Kobble, est le personnage titre et celui autour duquel le film tourne, mais il joue un rôle secondaire. Cependant, il le joue de manière si particulière et bizarre que c'est presque insoutenable - pas dans un sens humoristique. Ce qui est particulièrement déstabilisant chez lui, outre son apparence, c'est son langage fluctuant, surtout dans la version originale en anglais.

