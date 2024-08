- Une chanson inédite sortira en septembre

Le légendaire chanteur Udo Jürgens (1934-2014) aurait célébré son 90ème anniversaire en 2024, et l'anniversaire de sa mort, juste avant Noël, sera également marqué cette année. À cette occasion, une collection de 90 singles sera prochainement publiée, incluant un titre inédit en bonus.

La chanson, intitulée "Als ich fortging" (Quand je suis parti), a été trouvée dans l'héritage de Jürgens sous forme de mix brut, qu'il avait composée et enregistrée lui-même. Le batteur Curt Cress (72), qui avait également joué sur le classique de Jürgens "Ich war noch niemals in New York", a fraîchement arrangé et produit "Als ich fortging".

Cress se souvient, "Udo était toujours une expérience, à la fois en studio et en privé. Produire cette musique pour lui était parfois étrange et toujours un montagnes russes émotionnelles."

Nouveau single disponible le 20 septembre

"Als ich fortging" sera disponible en single le 20 septembre, avant l'album prévu "udo 90", qui sortira le 27 septembre. L'album comportera 90 autres singles sortis dans le monde germanophone entre 1956 et 2014, sélectionnés par les enfants de Jürgens, John (60) et Jenny (57). "udo 90" sera disponible en trois formats : une boîte CD de 90 singles, un double CD avec 42 titres sélectionnés et un double vinyle avec 23 singles, tous incluant le titre bonus "Als ich fortging".

De plus, "Da Capo Udo Jürgens" sera présenté cette automne. Le spectacle présente la légende de la musique sur un mur LED, accompagnée de son orchestre d'origine, dirigé par son collaborateur de longue date Pepe Lienhard (78). Pour plus d'informations sur la tournée, visitez "udojuergens.de".

