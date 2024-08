- Une chanson inédite d'Udo Jürgens sort

Une chanson inédite d'Udo Jürgens sortira en septembre. Un titre issu de l'héritage du musicien décédé, intitulé "Als ich fortging", sortira le 20 septembre, selon Sony Music et la Udo Jürgens Master AG. La chanson, enregistrée par Jürgens lui-même au piano et en chant, a été réarrangée et produite par le batteur et producteur Curt Cress, qui avait déjà collaboré avec Jürgens. L'origine exacte de la chanson est inconnue, mais elle est censée évoquer sa musique des années 1980.

Né à Klagenfurt, en Autriche, en 1934 et décédé en Suisse en 2014, Jürgens était l'un des compositeurs de chansons en langue allemande les plus renommés du XXe siècle. Ses plus grands tubes incluent "Griechischer Wein", "Siebzehn Jahr, blondes Haar" et "Ich war noch niemals in New York".

À l'occasion de ce qui aurait été son 90e anniversaire, le 30 septembre, un album contenant 90 de ses singles sortira, choisi par ses enfants Jenny et John. Au cours de sa carrière, Jürgens a composé environ 1000 chansons, sorti plus de 50 albums et vendu plus de 105 millions de disques.

La chanson inédite de l'héritage d'Udo Jürgens, remplie de nostalgie de sa musique des années 1980, sera un régal pour les amateurs de musique. Son immense héritage musical, qui comprend plus de 1000 chansons et de nombreux albums, continue de captiver le public dans le monde entier.

