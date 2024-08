- Une chaleur intense en Thuringe

En Thuringe, préparez-vous à une abondance de soleil, accompagnée de températures élevées. Le service météorologique allemand prévoit des températures fluctuant entre 32 et 34 degrés Celsius. Même les zones montagneuses peuvent atteindre un maximum de 31 degrés.

Au fur et à mesure que la nuit avance vers vendredi, les températures chuteront jusqu'à un maximum de 15 degrés. Certaines régions peuvent connaître des averses légères et des rafales de vent fortes, accompagnées d'orages. Ce phénomène météorologique peut également se produire indépendamment des orages. D'ici vendredi après-midi, les températures atteindront 28 degrés, et dans les zones montagneuses, elles seront légèrement plus fraîches à 24 degrés. Le ciel sera principalement couvert de cumulus, avec des averses et des orages dans certaines régions.

