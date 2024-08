Une chaleur extrême suivie de orages.

Il fait chaud en Allemagne et l'humidité rend l'air de plus en plus inconfortable. En milieu de semaine, l'énergie s'accumule sous forme d'orages qui se propagent. Des conditions météorologiques défavorables sont menacées.

Pris entre la chaleur et la foudre, les prochains jours s'annoncent difficiles en Allemagne. Une dorsale de haute pression, formée par l'anticyclone des Açores "Maschal" et l'anticyclone "Leander" sur les Balkans, a la météo en son pouvoir. Cela entraîne des températures supérieures à 35 degrés dans certaines régions. Cependant, des orages sont déjà déclenchés en France par la dépression "Petra".

Dans les jours à venir, l'influence de la haute pression continuera à se déplacer vers l'est. Mercredi, une dépression orageuse sera pile au milieu de l'Allemagne, augmentant le risque de conditions météorologiques défavorables. Jeudi, un coin de haute pression poussera vers l'Allemagne depuis le sud-ouest. Mais gardons une chose en tête. Un examen plus approfondi des détails révèle :

Mardi, le temps en Allemagne de l'Est présente son côté ensoleillé. À Berlin, Brandebourg et en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, les températures sont agréables et l'air reste relativement sec. Cependant, le tableau est différent dans le sud et le nord-ouest de l'Allemagne : dans l'air humide et moite, des orages locaux peuvent se former, accompagnés de fortes pluies, de grêle et de vents forts. Les températures atteindront environ 25 degrés sur la mer Baltique, montant jusqu'à largement 30 à 35 degrés à l'intérieur des terres, tandis que jusqu'à 37 degrés sont possibles dans le sud-ouest.

Mercredi, les orages se propageront davantage et prendront un caractère sévère dans certains endroits. Alors que le soleil brillera plus longtemps à l'est, la probabilité d'orages augmentera également là-bas en fin d'après-midi et en soirée. Les températures maximales varieront de 24 degrés à Emden à 34 degrés en Saxe et dans la Niederlausitz.

Jeudi, les conditions météorologiques défavorables se calmeront, mais des orages peuvent se produire à nouveau du sud à la région de la Lusace. À l'ouest, un mélange amical de soleil et de nuages est prévu. Vendredi sera changeant au nord et à l'ouest avec des averses à des températures de 21 à 26 degrés. Dans le sud et l'est, des orages isolés sont possibles, mais le risque de conditions météorologiques défavorables diminuera considérablement. Les températures atteindront à nouveau des valeurs estivales de 26 à 31 degrés.

Malgré les températures élevées dépassant 35 degrés dans certaines régions en raison de l'influence des dorsales de haute pression "Maschal" et "Leander", l'Allemagne reste menacée par des orages violents. Mercredi, une dépression orageuse sera directement au-dessus de l'Allemagne, augmentant la probabilité de conditions météorologiques extrêmes.

