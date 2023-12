Une chaîne d'information du Minnesota retrouve des images de Prince à l'âge de 11 ans

Des employés de WCCO cherchaient dans les archives de la chaîne de vieux clips d'une grève locale des enseignants en 1970 pour les inclure dans un reportage sur une grève plus récente lorsqu'ils ont repéré un visage familier dans l'un des clips.

Dans le clip de 1970, un intervieweur demande à un jeune garçon si la plupart des enfants présents lors de la grève étaient favorables au piquet de grève de leurs enseignants. Le garçon, qui affiche un sourire en coin très familier, répond : "Oui".

"Je pense qu'ils devraient recevoir plus d'argent, parce qu'ils font des heures supplémentaires pour nous, et tout ça", a-t-il dit dans le clip.

L'équipe de WCCO était certaine que le garçon qu'elle avait repéré était Prince - la seule chose qui leur manquait était une séquence où le garçon prononçait son nom. Pour confirmer son identité, la chaîne a donc contacté Terrance Jackson, un vieil ami et camarade de classe de Prince, qui connaissait le "Purple One" depuis la maternelle et avait même joué avec lui dans son premier groupe, Grand Central.

Lorsque Jeff Wagner, présentateur de WCCO, a montré les images à Jackson, le vieil ami de Prince s'est mis à rire de joie. Et lorsqu'il a écouté un jeune Prince parler, Jackson est resté sans voix et a fondu en larmes.

"Wow, c'était lui", a déclaré Jackson après avoir marqué une pause, confirmant que le garçon dans le clip était bien un Prince Rogers Nelson préadolescent. "Je suis totalement époustouflé".

Le jeune musicien jouait déjà de la guitare et du clavier au moment où la vidéo a été tournée, a dit Jackson.

Prince, qui est mort en 2016 d'une overdose accidentelle de fentanyl, est largement aimé à Minneapolis - et il l'a aimé en retour tout au long de sa vie, enregistrant souvent dans son studio et sa maison, Paisley Park, à l'extérieur de la ville. Après sa mort, WCCO a découvert des dons qu'il a faits à des organisations dans toute la ville et dont il n'a pas parlé publiquement, y compris le financement d'une école et plus d'un million de dollars par l'intermédiaire de sa propre organisation caritative.

Source: edition.cnn.com