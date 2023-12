Une centaine de personnes bloquées sur la glace d'un lac du nord du Minnesota

Le bureau du shérif du comté de Beltrami a indiqué que les pêcheurs étaient bloqués sur une banquise qui s'est détachée de la glace principale sur le lac Red supérieur et qu'ils n'ont pas pu regagner le rivage.

"L'eau libre est trop grande pour être franchie et nous travaillons sur une opération pour ramener les gens sur le rivage. Plusieurs intervenants d'urgence de la région sont en route. Il n'y a aucune indication et nous n'avons aucun rapport sur des personnes dans l'eau", ajoute le communiqué.

Dans un message publié jeudi sur Facebook, le bureau du shérif du comté de Beltrami et le ministère des Ressources naturelles du Minnesota ont indiqué que les conditions de glace dans l'État changeaient fréquemment et que les conditions étaient inégales.

"Bien que les prévisions soient favorables à la formation de glace, les conditions de glace resteront médiocres jusqu'à ce qu'il y ait une série de jours froids pour former de la glace nouvelle et claire. Veuillez rester sur le rivage jusqu'à ce qu'il y ait au moins 4 pouces de glace nouvelle et claire. Si vous sortez, assurez-vous d'avoir tout l'équipement de sécurité approprié et vérifiez fréquemment l'épaisseur de la glace", a averti le MRN.

Le bureau du shérif a été appelé sur le même lac jeudi pour deux pêcheurs qui étaient tombés à travers la glace à bord d'un VTT, a indiqué le bureau dans un communiqué. Les hommes ont indiqué qu'ils avaient pu sortir de l'eau mais qu'ils étaient bloqués et qu'ils ne pouvaient pas retourner au centre de villégiature d'où ils venaient, précise le communiqué. Les deux hommes ont pu rentrer et n'ont pas été blessés.

Le bureau du shérif a ajouté : "Les pluies récentes et les températures au-dessus du point de congélation qui se sont prolongées ont entraîné une détérioration de l'état de la glace. Dans toute la région, de nombreuses maisons de glace tombent à travers la glace et ne peuvent être enlevées car les équipes de récupération signalent que la glace est trop faible. Elles espèrent que le temps plus froid à venir leur permettra d'enlever les biens en toute sécurité. Si vous décidez d'aller sur la glace, vérifiez fréquemment l'épaisseur de la glace et sachez où vous allez. Renseignez-vous auprès des centres de villégiature de la région avant de vous lancer sur la glace".

Le comté de Beltrami est situé dans le nord-ouest du Minnesota.

Source: edition.cnn.com