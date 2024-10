Une célébrité non identifiée dépose une plainte devant le tribunal, pour démystifier les allégations d'agression sexuelle avant toute action possible de la part de l'accusateur.

Dans une procédure judiciaire inhabituelle, un demandeur non identifié, qui se décrit comme "une personnalité célèbre et une figure publique résidant au Tennessee", demande à un tribunal fédéral du Mississippi de déclarer infondées les allégations d'inconduite sexuelle portées contre lui et d'empêcher leur diffusion ultérieure - avant même que la plaignante ne dépose de poursuites. Le demandeur a déclaré que la plaignante cherchait à l'extorquer et à le diffamer avec des "allégations fausses" qui pourraient sérieusement nuire à sa réputation et à sa carrière.

La plainte déposée mi-septembre par le demandeur a incité sa plaignante à riposter cette semaine en contestant les efforts de la personnalité célèbre pour maintenir son anonymat.

La victime présumée, identifiée dans les documents judiciaires sous le nom de "Jane Doe", demande au tribunal de rejeter la demande du "John Doe" de haut profil pour poursuivre sous un pseudonyme, en affirmant qu'il est un "prétendu prédateur sexuel" qui ne devrait pas bénéficier d'un traitement spécial.

"M. Doe croit être en droit de bénéficier de la même protection que les victimes - non pas pour éviter une traumatisation inutile, mais plutôt pour préserver sa 'réputation' de célébrité", a écrit l'avocat de Jane Doe dans un mémoire présenté cette semaine. "Notre système judiciaire civil est conçu pour régler les différends et offrir aux parties lésées un moyen de réparation. Il est censé être un champ de jeu équitable. Le système n'est pas là pour permettre aux riches délinquants d'échapper aux victimes de violences sexuelles qui cherchent à rendre les auteurs responsables. C'est precisely ce que M. Doe demande au tribunal de l'aider à faire."

Un avocat de John Doe n'a pas répondu à la demande de commentaires de CNN.

'Une personnalité célèbre et une figure publique'

Hormis le fait d'être décrit dans sa plainte comme une "personnalité célèbre et une figure publique résidant au Tennessee", aucune autre information sur John Doe n'a été divulguée. Dans son dépôt, Jane Doe l'identifie comme ayant "des millions de fans" et "des ressources multi-millionnaires".

Dans son dépôt, Doe se décrit comme une "maquilleuse et coiffeuse professionnelle, qui a travaillé dans l'industrie de la musique" depuis plus de trois décennies. Elle a affirmé avoir travaillé "par intermittence" pour Doe pendant 15 ans et avoir fait sa coiffure et son maquillage, ainsi que celui de sa femme.

Dans son mémoire, Roe a déclaré qu'elle prévoyait de déposer publiquement sa plainte cette semaine - dans laquelle elle identifierait la célébrité comme défendeur - en vertu de la loi californienne sur la responsabilité en cas d'abus sexuel et de dissimulation.

Dans sa plainte, Doe affirme que l'avocat de Roe lui a envoyé une "demande confidentielle" l'accusant d'une "variété d'inconduites sexuelles" allant de l'"agressivité sexuelle" à la création d'un environnement de travail hostile, des attouchements sexuels non désirés et des agressions sexuelles, après avoir refusé la demande de Roe pour un emploi rémunéré et des avantages médicaux.

Dans son dépôt, Roe allègue que Doe lui a partagé ses fantasmes sexuels, l'a pelotée, est sorti de la douche nu et l'a forcée à le toucher, et l'a violée lors d'un voyage professionnel à Los Angeles en 2019.

Doe a affirmé que Roe a tenté de l'extorquer de millions de dollars par le biais d'allégations "fausses, indécentes" et d'un "comportement outrancier".

"Les allégations de la défenderesse sont fausses", affirme la plainte de Doe. "La défenderesse sait cependant les dommages importants et irréparables que de telles allégations fausses causeraient à la réputation bien méritée de plaintiff en tant que personne décente et attentionnée, ainsi que les dommages inévitables à sa famille et les dommages irréparables à sa carrière et à son moyen de subsistance qui en résulteraient si elle mettait sa menace à exécution de 'déposer publiquement' sa plainte fabriquée."

Le plaignant célèbre a également affirmé dans sa plainte que sa plaignante avait allégé qu'il avait prévu d'engager quelqu'un pour la tuer, ce qu'il nie.

La plainte de Doe demande au tribunal de déclarer les allégations d'inconduite sexuelle de Roe fausses, de lui infliger des dommages et intérêts et des dommages punitifs, et de l'empêcher de diffuser davantage les allégations.

Selon le dépôt de Roe, la célébrité a déposé sa plainte après avoir appris que sa plaignante prévoyait de déposer la sienne publiquement, ce qui a suivi une tentative de règlement privé.

"M. Doe a engagé cette action frivole après avoir appris que Mme Roe avait l'intention de le rendre responsable de son comportement et de sa violence sexuelle", indique le dépôt, avec l'avocat de Roe écrivant que le dépôt préventif de la célébrité est une "tentative évidente de contrôler et de harceler sa victime d'agression sexuelle".

"M. Doe est désespéré d'empêcher ses millions de fans de découvrir les choses horribles qu'il a dites et faites à une employée féminine subalterne qui ne méritait pas un tel traitement", a déclaré son avocat dans des documents judiciaires cette semaine.

La demande du plaignant pour poursuivre sous un pseudonyme nécessite l'approbation du tribunal.

'Un obstacle important'

Les experts juridiques estiment peu probable que le plaignant célèbre réussisse dans cette affaire, car l'argument de préjudice à la réputation n'est pas suffisamment solide, étant donné que la plupart des procès contiennent un certain aspect d'embarras ou de humiliation.

"Les tribunaux ont tendance à pencher en faveur de la transparence et n'aiment pas cacher les litiges à la vue du public - sauf en cas de circonstances contraignantes", a déclaré l'analyste juridique de CNN Joey Jackson. "Cacher les allégations de la vue du public est très mal vu. Par conséquent, un tribunal est peu susceptible de rejeter toute tentative de forcer les litigants à se battre anonymement. Le célèbre ici fait face à un obstacle important pour maintenir cela hors du domaine public."

Jackson a ajouté que tout individu accusé peut déposer des contre-allégations de diffamation.

"C'est le recours pour toute personne faisant face à une accusation fausse - pas la cacher au public", a-t-il déclaré.

Contacté par CNN, l'avocat de la femme, Douglas H. Wigdor, a déclaré que la plainte préventive était une "tentative sans précédent de manipuler le système judiciaire" pour éviter d'être nommé publiquement.

"Notre système de justice est censé être ouvert, et d'après ce que j'ai observé, le dépôt d'accusations de conduite sexuelle inappropriée incite souvent d'autres personnes qui ont subi de telles agressions en secret à parler", a déclaré Wigdor à CNN. "J'ai eu la chance de collaborer avec des survivants courageux tout au long de ma carrière, qui ont eu le courage de lancer un changement en rapportant publiquement leurs expériences et leurs préjudices, et dans ce cas, c'est exactly ce que nous avons l'intention de faire."

L'équipe juridique de la célébrité argue que la publicité entourant ces allégations pourrait avoir un impact important sur leur carrière dans le divertissement, invoquant leur statut de "personnalité célèbre et figure publique". La nature médiatique de l'affaire pourrait potentiellement décourager les fans et mettre en danger les opportunités futures dans l'industrie du divertissement.

