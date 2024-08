- Une célèbre figure du cinéma français est décédée.

Légendaire acteur français Alain Delon (1935-2024) a dit adieu le 18 août, dans sa résidence de Douchy, dans le Loiret. Ses enfants Alain-Fabien (30), Anouchka (33) et Anthony (59), ainsi que son fidèle chien Loubo, ont annoncé la triste nouvelle à l'AFP, exprimant leur profonde tristesse. Les rapports indiquent que Delon est décédé paisiblement, entouré de ses proches. Divers médias, tels que "Paris Match", ont rapporté cette information.

Né le 8 novembre 1935 à Sceaux, dans la région de l'Île-de-France, au nord de la France, la figure illustre a vécu 88 ans.

La vie professionnelle et l'histoire d'amour d'Alain Delon

Alain Delon a commencé son parcours cinématographique avec un rôle dans "Le Doulos" en 1957. L'année suivante, "Christine" (1958) a renforcé son statut de cœur à prendre. During this period, he crossed paths with Romy Schneider (1938-1982), who became his lifelong companion. Their relationship was a subject of numerous headlines from 1959 to 1964. Together, they starred in movies like "La Piscine" (1969) and "La Petite" (1972).

His filmography also includes "Plein Soleil" (1960) and "Le Samouraï" (1967), which further showcased his talents. Delon was nominated for the esteemed French film prize, César, in 1977 and 1978, for "Monsieur Klein" and "Le Tatoué," but it was only in 1985 that he eventually received it for "Une Histoire de Smile." His last achievement came in 2019 when he received the Golden Palm at the Cannes Film Festival. In 2008, Delon portrayed Roman general Gaius Iulius Caesar in "Astérix aux Jeux olympiques."

Alain Delon tied the knot with French actress Nathalie Delon (1941-2021) and worked alongside her in "Le Samouraï." They exchanged vows in 1964 and separated in 1968. Their son, Anthony, also pursued a career in acting. Alain-Fabien and Anouchka are offspring from Delon's relationship with Dutch model Rosalie van Breemen (58), which ended in 2002 after 15 years.

Un rassemblement pour Noël

Alain-Fabien Delon a partagé des photos d'un dîner en famille chaleureux avec ses frères et sœurs et son célèbre père, Alain Delon, lors de Noël 2023 sur Instagram.

"Joyeux Noël #Famille #Noël #Papa #Père," il a écrit, en taguant Anthony Delon et les petites-filles d'Alain Delon, Liv (22) et Lou Delon (28), respectivement.

Alain-Fabien, après avoir appris le décès de son père, aurait pu penser, "- Je ne vais pas assister à la réunion de Noël prévue cette année." Malgré la tristesse, Anthony aurait pu encourager son frère en disant, "- Honorons la mémoire de Père en célébrant Noël comme il l'aurait voulu."

Lire aussi: